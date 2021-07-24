東京奧運｜劍擊金牌孫一文透露父親病重　「我必須為國出征」

病危的父親，奧運的機會，你會怎樣選擇？

29歲的孫一文決定暫離父親的身邊，遠赴日本東京，參加奧運。當她於女子重劍個人歷史性摘金後，在記者會上按捺不住憂慮，激動流淚。她泣道：「害怕有可能回國以後，就看不到我父親了！」



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孫一文今晚（24日）在女子重劍個人決賽，與羅馬尼亞名將安拿樸比斯古（Ana Maria Popescu）鬥完3節後打成10：10，之後在「決一劍」首先得分，以11：10取勝。奪金一刻，站在頒獎台上，她興奮落淚，但當她在記者會上談及父親的病情時，不禁傷心流涕，因為他十分擔心父親，更害怕見不到父親的最後一面。

孫一文在記者會上談到父親的病情，不禁落淚。（網上片段截圖）

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29歲的孫一文說：「前一個月，我的父親其實已經被下病危通知書了，然後我就很難選擇，因為醫生說，快的話也就10天，慢的話可能也就這幾個月。其實我知道打比賽是需要隔離的，然後我就害怕有可能回國以後，就看不到我父親了。」

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孫一文之後會跟隊友出戰女子重劍團體賽，暫時未可回國探望父親。她續說：「但是我沒辦法，我必須得為國出征，我為國，我有我的使命。」

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