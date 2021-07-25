東京奧運｜謝影雪鄧俊文不敵中國世界第3　明鬥德國生死戰爭入8強

香港羽毛球混雙組合謝影雪及鄧俊文續戰東京奧運次日賽事，二人乘周六（24日）擊敗上屆亞軍馬來西亞組合之勇，硬撼賽事2號種子中國的王懿律／黃東萍，最終力戰下以0：2落敗，暫得1勝1負，明日將對戰德國組合林斯富斯／靴德歷，爭取出線。



世界排名13位的「左手配」鄧俊文及謝影雪，在奧運被列入D組，這組既有獎牌大熱中國組合，又有上屆銀牌得主大馬組合，因此被稱為「死亡之組」。

4隊爭取小組前2名的出線8強資格，周日（25日）面對同組最強、世界排名第3位的王懿律/黃東萍，過去6次對戰，鄧謝錄2勝4負，在2018年亞運4強曾以2：1反勝對方。

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謝影雪及鄧俊文續戰東京奧運次日賽事。（高詩琦攝／資料圖片）

「鄧謝配」在昨日激戰3局贏出生涯奧運首勝後，今日開局打出氣勢，鄧俊文在後場扣殺得手，一度拉開過7：4優勢，惟對手在中段頻頻進攻得手，在對手打了一波11：1攻勢後，首局以12：21告負。

第2局港隊調整後掌控回比賽節奏，曾領先過4分，可是中段開始頻頻失誤，力戰下仍以18：21告負。

東京奧運．羽毛球｜由女雙到混雙的9年 謝影雪：準備好衝擊獎牌

▼ 謝影雪鄧俊文分組賽對中國組合圖輯▼

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同錄1勝1負 明對德國「生死戰」

謝影雪認為首局初段做得不錯，惟在11分後體力稍微下降，「對手仍保持速度，令我們很多時搶不到進攻機會，很快就失分。第2局一直提醒自己要跟上速度，但關鍵分處理得不夠好，失誤太多。」對於明天的對手，鄧俊文表示與該德國組合已有一段時間沒有碰頭，「但見他們今日戰勝大馬組合，相信他們狀態不錯，回去會與教練好好商量迎戰對策。」

港隊在小組暫錄1勝1負，仍有出線希望，明日在小組最後一場對戰同得1勝1負的德國組合林斯富斯／靴德歷（Mark Lamsfuss／Isabel Herttrich），不容有失。鄧謝曾在2018年德國賽擊敗該排名世界15位的組合。

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