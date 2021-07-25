東京奧運｜游泳決賽展開美國發惡掃6牌　澳洲女子接力破世績

東京奧運次日賽事，美國終憑游泳項目開齋，取得今屆第一金，在早上泳項結束後，一舉取得6面獎牌。

同日早上，澳洲隊在女子4x100米自由泳接力決賽，以破世界紀錄的3分29.69秒奪得金牌，連續3屆在該項稱霸。



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獎牌大國美國隊自1896年雅典奧運首次亮相，截至2016年里約奧運，一共參加過27次夏季奧運會，合共取得2520面奧運獎牌，包括1022面金牌，794面銀牌，704面銅牌，是目前奪得最多奧運獎牌的國家。

獎牌大國美國隊49年來首度在首日賽事落空，今天次日賽事，由卡利斯於男子400米個人混合泳中奪得今屆首金。（Getty Images）

然而美國在昨日首日（24日）全軍覆沒，是49年來首次在第一天賽事「食白果」。上屆摘下首面金牌的女子10米氣步槍項目，被中國「00後」女將楊倩奪走。而被美國視為首日重點的男佩和女重劍擊隊主將亦16強止步，最後寄望的男子公路單車也無緣登上頒獎台。

上屆奪銀的卡利斯今屆一雪前恥。（Getty Images）

美國隊在超強項目的游泳賽事爭回一口氣，今早憑27歲名將卡利斯（Chase Kalisz）於男子400米個人混合泳中奪得首面金牌。他游出4分9.42秒，力壓隊友利特蘭（Jay Litherland）及澳洲的史密夫，一掃4年前里奧得銀的遺憾。這也是美國於今屆的第一面金牌兼獎牌。

與傳奇菲比斯、洛捷迪「齊名」

卡利斯終於贏得夢寐以求的金牌，他感觸地說：「這對我很大意義，這是我在游泳生涯中最想達成的事，這是我一直以來的夢想。」400米混合泳一直是美國隊的強項，過去「水神」菲比斯及已退役的主將洛捷迪，都曾在此項贏得金牌。

在卡利斯為美國「開齋」後，泳隊截至早上奪得1金2銀3銅、共6面獎牌，單是游泳項目總獎牌數目，已力壓中國5牌，惟後者仍暫以3金，與東道主日本看齊。

隊友利特蘭（左）奪得銀牌，美國泳隊在今日上午賽事暫取得6面獎牌。（Getty Images）

澳洲女子接力破世界紀錄 連續3屆稱霸

游泳隊在上午共4金誕生，除了卡利斯外，澳洲隊派出邦德甘寶（Bronte Campbell）、夏莉絲（Meg Harris）、愛瑪麥姬安（Emma McKeon）及嘉蒂甘寶 (Cate Campbell），合力以3分29.69秒打破女子4X100米自由泳接力世界紀錄，較該國3年前的紀錄快0.39秒。澳洲連續3屆在這個項目摘金，除了夏莉絲外，今屆其餘3人當時有份創下紀錄。

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澳洲女子4X100米自由泳接力隊打破世界紀錄，難掩興奮。（Getty Images）

同一賽事，瑞典星將絲祖唐（Sarah Sjostrom）在第1棒做出52.62秒成績，打破了女子100米自由泳的奧運紀錄。

另外兩面游泳金牌，則由日本隊的大橋悠依在女子組400米個人混合泳封后，男子400自則爆冷由第8線的突尼斯18歲小將哈法拿維（Ahmed Hafnaoui）奪金。

▼▼突尼斯神奇小子觸池一刻（按圖放大）▼▼

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