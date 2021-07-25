東京奧運︱跳水夢之隊出場即見金　女子雙人3米彈板奪中國第四金

中國跳水夢之隊奪得今屆奧運跳水第一金！女子雙人3米彈板項目，中國隊由施廷懋和王涵的組合出戰，以326.40分取得第一名，順利為中國贏得一面金牌，也是國家隊在今屆奧運的第四金。



中國「夢之隊」在女子3米彈板起用經驗豐富的29歲跳水領軍人物施廷懋及30歲的王涵出戰，兩人在個人賽前，會先一起出戰雙人賽。施廷懋榮譽滿身，她是上屆里約奧運單人及雙人3米彈板金牌，今屆力爭衛冕。

在2015、2017及2019年的世錦賽，她個人壟斷了3屆賽事的單人及雙人3米彈板金牌。至於王涵就是2017及2019年單人3米彈板的亞軍，僅次施廷懋。施廷懋及王涵在國內3站奧運選拔賽的表現亦相當好。

女子雙人3米彈板項目，中國隊由施廷懋和王涵的組合出戰，以326.40分取得第一名，順利為中國贏得一面金牌。（路透社）

二人在雙人3米彈板決賽，實力明顯高一眾對手，5輪動作之中，在難度達到3.0的第三跳之後比分開始拉開，之後一放絕塵。

她們在最後一跳向內翻騰2周半一套動作，取得全場最高的76.50分，總成績326.40分名列第一位，順利獲得今屆跳出項目首面金牌，為中國跳水「夢之隊」打響頭炮，也是中國隊在今屆奧運的第四面金牌。她們拋離第二位的加拿大組合薛特妮比利奧（Melissa CITRINI BEAULIEU）和珍妮花（ABEL Jennifer）的組合超過25分，德國組合亨素（Lena HENTSCHEL）和賓素（Tina PUNZEL）以284.97得到一面銅牌。

▼施廷懋、王涵合力贏得中國第四金 ▼

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王涵今年已經30歲，至今才首次參加奧運，賽後她相當感觸當場哭了出來，不過那是喜悅的眼淚，並隨即與好拍檔施廷懋深情擁抱，場面感人。

繼射擊10米氣步槍、49公斤級舉重和個人重劍後，中國隊由雙人3米彈板，奪得第四金，而且四面金牌均由女將奪得。

▼施廷懋、王涵深情擁抱 ▼

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中國跳水隊女子參賽名單：

女子3米彈板跳水：施廷懋、王涵

女子10米高台跳水：陳芋汐、全紅嬋

女子雙人3米彈板跳水：施廷懋/王涵

女子雙人10米高台跳水：陳芋汐/張家齊



【中國跳水隊女子代表名單（按圖放大）】

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東京奧運中國衝金希望｜跳水「夢之隊」老少聯手 力爭全取8金牌

中國跳水隊男子參賽名單：

男子3米彈板跳水：王宗源、謝思埸

男子10米高台跳水：曹緣、楊健

男子雙人3米彈板跳水：王宗源/謝思埸

男子雙人10米高台跳水：曹緣/陳艾森



【中國跳水隊男子代表名單（按圖放大）】

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