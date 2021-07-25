東京奧運｜李發彬舉重奪中國第5金　「金雞獨立」舉166公斤超嚇人

中國的李發彬勇奪東京奧運男子舉重61公斤級冠軍，成為首位在東京奧運摘金的中國男運動員，也是中國今屆第5金。他在抓舉（141公斤）及挺舉（172公斤）合共造出313公斤，力11公斤之差擊敗印尼的伊拉萬（Eko Yuli Irawan）。



今場男子舉重61公斤級的冠軍，明顯地是李發彬及伊拉萬之爭，兩人首次抓舉試舉已經定於137公斤，比其他選手重得多。

李發彬抓舉141公斤建立優勢

28歲的李發彬抓舉第一次試舉137公斤失敗，第二次再試舉137公斤成功，第三次試舉更重的141公斤成功。印尼的伊拉萬首次抓舉試舉137公斤成功，第二次試舉141公斤失敗，第三次再試舉141公斤又失敗。李發彬在抓舉以141公斤領先137公斤的伊拉萬。

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李發彬挺舉172公斤成功最關鍵

在挺舉，李發彬首次試舉166公斤成功，總成績以307公斤領先。他試舉166公斤時，有點失平衡，右腳離地，擺出左腳「金雞獨立」的姿態，相信令不少觀眾抹一額汗，最後他成功平衡到身體，站穩在地上。

李發彬在挺舉試舉166公斤時有點失平衡，幸好他及時調整到，站穩陣腳。（網上片段截圖）

伊拉萬在挺舉首次試舉165公斤成功，以302公斤排在李發彬之後。李發彬在第二次試舉，舉起172公斤，而伊拉萬第二次試舉177公斤失敗。經過兩次挺舉試舉，李發彬以313公斤領先302公斤的伊拉萬。

李發彬獲得男子舉重61公斤級的奧運金牌。（路透社）

在最後一次試舉，伊拉萬再試舉177公斤失敗，無法再挑戰李發彬，獲得銀牌。李發彬在最後一次試舉嘗試178公斤，希望打破世界紀錄。儘管他挑戰世績失敗，但仍以313公斤的總成績，贏得中國今屆第5面金牌。他也是今屆首位奪金的中國男運動員。

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