東京奧運｜「仙氣蝶后」張雨霏最佳成績入決賽　爭奪中國游泳首金

孫楊停賽之後，中國在游泳摘金的希望就放在23歲少女張雨霏身上。在女子100米蝶泳初賽及準決賽，她都游出最快成績晉級，將於香港時間7月26日早上9時半出戰決賽，爭取中國今屆游泳首金。



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張雨霏在連續兩日的初賽及準決賽都展現高水平，她在初賽游出55.82秒，輕鬆晉級，與澳洲的愛瑪麥姬安（Emma McKeon）並列最好成績。在今日（25日）早上準決賽，她繼續發揮穩定，游出55.89秒，以最佳成績打入決賽。

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張雨霏在準決賽的成績比初賽稍慢，她賽後說：「這個成績還行，我比較滿意，一開始我也以為自己上午的狀態不是很好，會慢一點，但實際上游得比我想像中的要好。」她在初賽後曾表明想破世界紀錄，但她在準決賽後說：「本來想的是初賽可以破世界紀錄，現在這些想法就放下吧。冠軍不僅僅要有實力，也有運氣成分。」

張雨霏是在5月的中國錦標賽游出今年第2快時間，為55.73秒，僅次美國泳手哈絲嘉（Torri Huske）的55.66秒。張雨霏在去年曾創出亞洲紀錄的55.62秒，這是史上第3快的時間。

張雨霏今屆會出戰3個游泳單項，完成100米蝶泳後，她還會參加200米蝶泳及50米自由泳。

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