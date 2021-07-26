東京奧運｜鄧俊文謝影雪激戰3局出線　待抽籤結果決定8強對手

香港羽毛球混雙組合謝影雪及鄧俊文周一（26日）續戰小組最後一場賽事，與同錄1勝1負的德國組合林斯富斯／靴德歷治（Mark Lamsfuss／Isabel Herttrich）爭取以頭2名出線8強．

港隊鬥足3局，以局數2：1晉身8強。



第3度出征奧運的謝影雪，今屆改搭師弟鄧俊文首戰混雙，於小組首戰擊敗上屆亞軍馬來西亞組合響頭炮後，昨日硬撼賽事2號種子中國的王懿律／黃東萍力戰而敗，以小組1勝1負排在第3位，德國隊與港將同樣1勝1負，但靠得失分優勢排次席，今日對戰林斯富斯與靴德歷治不容有失。

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鄧俊文／謝影雪正爭取出線權。（路透社）

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世界排名13位的港隊，面對排名低兩位的對手，首局在先失2分後一度領先6：4，港隊把握靴德歷治的防守弱點，再拉開至10：6，惟之後因己方失誤被對手追平11：11、15：15、19：19，港隊頂住壓力以較穩定發揮先贏一局22：20。

謝影雪今日狀態大勇。（路透社）

先贏一局下被追回

第二局港隊繼續掌控比賽節奏打出4：2，並看準靴德歷治欠速度下加強進攻，今場非常集中的謝影雪在一記扣殺後領先至11：8。港隊在一度領先4分下被對手反超前，關鍵時刻港隊落後17：20下，謝影雪接連3個發球分追至20：20，惜未能救回最後一球，被對手追回一局20:22。

▼ 謝影雪鄧俊文分組賽對中國組合圖輯▼

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最後關鍵一局，港隊在早段先搶下4：0優勢，惟後來頻失誤下被對手反超7：6，港隊落後下4度追平，以10：11半場落後。由領先一局到陷入苦戰的港隊，半場重整後連取3分反超至13：11，重拾信心後愈戰愈勇，穩住領先優勢下終以21：16取勝，總局數2：1勇闖8強。

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▼ 謝影雪鄧俊文分組賽對大馬組合圖輯▼

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