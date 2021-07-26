東京奧運｜英國跳水王子戴利首奪冠　中國夢之隊雙人10米高台失金

力爭在跳水項目全取8金的中國「夢之隊」在第二項斷纜，曹緣/陳艾森在男子雙人10米高台決賽，以1.23分之差不敵英國戴利（Tom Daley）/李爾（Matty Lee）組合，得到銀牌。第4屆出戰奧運的英國跳水王子戴利，等待了13年，終於贏得個人首面跳水金牌。



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中國組合曹緣/陳艾森在頭3跳的表現相當好，一直領先。（路透社）

今場冠軍是中國及英國之爭。中國派出經驗豐富的曹緣拍陳艾森，而英國則以老帶新，由老將戴利拍住李爾。中國首三跳的表現相當好穩定，以202.38分領先，而英國就以187.08分緊隨其後。第4跳十分關鍵，影響今場勝負，中國的曹緣/陳艾森出現失誤，只得73.44分，而英國的戴利/李爾就跳出93.96分，首兩名調位，英國組合登上榜首，領先5.22分。

戴利/李爾在第4跳後升上榜首。（Getty Images）

中國在第5跳回復水準，將差距拉近至1.74分。到最後的第6跳，英國的戴利/李爾表演難度3.7分的一跳，取得101.01的高分，看來冠軍在握。戴利及李爾在池邊等待中國組合最後一跳。曹緣/陳艾森選擇難度3.6分的動作，躍出完美一跳，第6跳的分數比英國更高，錄得101.52分。

【戴利及李爾在池邊等待中國最後一跳】

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不過，英國的戴利/李爾仍守得住優勢，總分471.81分，以1.23分之差，力壓470.58分的曹緣/陳艾森，贏得金牌，中國組合則得到銀牌。英國跳水王子戴利來到第4屆奧運，終於贏得個人首面金牌！他不禁激動落淚。

戴利在14歲的時候，參加2008年北京奧運，未能獲牌。2012年倫敦奧運，戴利在主場出戰，贏得個人10米高台銅牌。到2016年里約奧運，他再獲獎牌，在雙人10米高台得到銅牌。征戰到第4屆奧運，由14歲參加到27歲，戴利終於贏得奧運首金。

【英國組合戴利及李爾贏得金牌（按圖放大）】

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中國的曹緣及陳艾森贏得銀牌。（路透社）

中國跳水隊男子參賽名單：

男子3米彈板跳水：王宗源、謝思埸

男子10米高台跳水：曹緣、楊健

男子雙人3米彈板跳水：王宗源/謝思埸

男子雙人10米高台跳水：曹緣/陳艾森



【中國跳水隊男子代表名單（按圖放大）】

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中國跳水隊女子參賽名單：

女子3米彈板跳水：施廷懋、王涵

女子10米高台跳水：陳芋汐、全紅嬋

女子雙人3米彈板跳水：施廷懋/王涵

女子雙人10米高台跳水：陳芋汐/張家齊



【中國跳水隊女子代表名單（按圖放大）】

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