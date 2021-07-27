東京奧運｜16歲射擊少年站上頒獎台　僅訓練4年全靠參透一個字

男子10米氣步槍，美國的桑拿（William Shaner）贏得冠軍，跟桑拿鬥到最後的，是一位年僅16歲的中國小將盛李豪。

盛李豪學習射擊僅4年，如果東京奧運不是延期一年，他都無法參賽。



盛李豪13歲才接觸射擊，爸爸帶他到一間槍會（射擊俱樂部）玩耍。盛李豪自此喜歡上這項運動，同時槍會的老闆曾是蘇州射擊隊成員。他看出盛李豪的潛質，認為此子未來前途無限，便將他推薦給體校射擊隊。

盛李豪前後學射擊4年，便參加奧運，更贏得男子10米氣步槍金牌。（Getty Images）

槍會老闆獨具慧眼，盛李豪接受射擊訓練半年，成績已經名列國內成人級別前15名，之後再獲選入江蘇省隊。2017年，他獲上海青少年射擊邀請賽冠軍，翌年再贏得江 蘇省射擊錦標賽金牌，之後在多項國內比賽奪標。

盛李豪表現超出年齡的成熟及冷靜。（Getty Images）

射擊講技術，更講心理質素。江蘇隊步槍教練姚燁認為，盛李豪的最強的是專注力及解難能力，那種成熟及穩定超出他的年齡。姚燁曾問過盛李豪，打到10環的基本要素是什麼？當年14歲的盛李豪答：「一個字『穩』。要做到穩心、穩身、穩槍！」

儘管天賦過人，但如果東京奧運沒有延期一年，盛李豪都無法參加。奧運延期後，中國射擊隊擴大了奧運資格的選拔，盛李豪獲得機會。不過，其他中國名將起始都有幾十分底分，而他就要由0分開始追趕。他當時說：「我想參加奧運，我不怕從零開始。」

盛李豪（左）最後站上頒獎台，獲得奧運銀牌，師兄楊皓然則得銅牌，美國的桑尼得到冠軍。（Getty Images）

雖然他年齡最小，也沒有國際賽事經驗，但他在4站國內選拔賽的表現非常穩定，首站即獲得第3名，之後3站仍發揮出眾，總分僅排在世錦賽冠軍楊皓然之後，以選拔賽積分第2名獲得奧運資格。

來到東京奧運，盛李豪在男子10米氣步槍資格賽有點失準，打出629.2環，剛好以第8名晉級決賽，反而師兄楊皓然就以破奧運紀錄的首名晉級。然而，在決賽，能夠戰鬥到最後的是年輕的盛李豪。

盛李豪以16歲之齡得到奧運銀牌。（Getty Images）

他與美國的桑尼鬥到最後一槍，在壓力之下，還能打出10.8環的佳績，但桑尼沒有失準，維持優勢奪冠，而盛李豪就得到銀牌。桑尼打出奧運紀錄的251.6環，而盛李豪就取我250.9環的成績。盛李豪今屆的奧運之旅還未完結，他會跟隊友出戰團體10米氣步槍。

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