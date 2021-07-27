東京奧運直擊｜何詩蓓中間線道出擊決賽　「明日可以再游快點」

「終於入到喇！」何詩蓓今日在200米自由泳準決賽游出1分55.16秒，以總成績第二名晉級。

去屆里約熱內盧奧運，香港游泳代表何詩蓓在準決賽飲恨出局。轉眼5年，她將在明日決賽，佔據在中間線道。

01體育記者高詩琦、楊宇翹東京直擊



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2016年，18歲的何詩蓓在里約奧運游入準決賽，為香港泳壇寫下新一頁；今日她再次改寫歷史。在200米自由泳準決賽她造出1分55.16秒，成為香港首個游入游泳決賽的泳手。「我目標入決賽，終於入到了」，賽後Siobhan喘着氣說。

相比起昨日初賽，Siobhan今日賽後顯得特別喘氣，但她直言，力還未用盡：「初賽到今早的休息時間不算好多，所以這時間都很滿意，但感覺聽日可以再游快點。」

何詩蓓以總成績第二名游入明早的200米自由泳決賽。（高詩琦攝）

「休息、放鬆、食好啲、訓晏覺」，有一日時間最後準備，何詩蓓寄望明日能游以最佳時間享受比賽。

縱然昨日要爭取休息時間，但香港大事全城注目，Siobhan亦有參與其中：「回到選手村立即食飯，然後與香港隊一起看張家朗的賽事，好開心呀！」

何詩蓓成為香港史上首名殺入奧運游泳決賽的泳手。（高詩琦攝）

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看到香港全城蜂擁支持運動員，Siobhan心懷感激，但這名女生笑言游泳得2分鐘，「行過就完咗」，未知香港商場內會否有一樣的人群。惟對於香港人的愛，她很清楚亦感恩：「我的朋友有些不懂運動都有看家朗，我想特別是這裏無觀眾，知道屋企有很多人支持，相當感動。」

昨日家朗，明日Siobhan，香港與游泳奧運獎牌無限接近。

【何詩蓓在7月26日傍晚出戰200米自由泳初賽】

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