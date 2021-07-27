東京奧運︱何詩蓓200自決賽7大對手　香港距離首面游泳金牌多遠？

香港在奧運游泳項目向來只是志在參與，獎牌似是遙不可及的妄想，直到何詩蓓（Siobhan Bernadette Haughey）出現。

Siobhan曾於世界錦標賽取得200米自由泳第4名，之後連番刷新香港紀錄，晉升世界級泳手行列。她令我們與從來只有歐美壟斷的奧運游泳獎牌，有着無限接近的距離。何詩蓓在200米自由泳以第二最快成績入決賽，她的7位對手是誰，踏上頒獎台的機會多大？



【東京奧運香港代表隊】何詩蓓。（01美術製圖）

何詩蓓200米自由泳決賽對手

1. 威爾遜／澳洲（27歲）．自由泳接力專家

澳洲泳手威爾遜。（Getty Images）

入決賽成績：1分56.58秒／決賽泳道：第8線



簡評：威爾遜（Madison Wilson）專攻背泳和自由泳兩項，今屆奧運已在4x100米自由泳接力為澳洲贏得金牌，惟她僅在初賽上陣。2016奧運憑4x100自由泳和混合泳兩項接力得到1金1銀，同樣只在初賽上陣，100米背泳決賽得第8。今屆200自決賽8名選手中，以第8名成績入決賽，將在第8線出賽。

今屆參賽個人項目：200自



2. 柏歷堅妮／意大利（32歲）．實力強大的200自專家

200米自由泳紀錄保持者柏歷堅妮力爭再次踏上奧運頒獎台。（Getty Images）

入決賽成績：1分56.44秒／決賽泳道：第1線



簡評：身高1.79米的柏歷堅妮（Federica Pellegrini）已屆32歲，實力依然不容小覷。她2004年在雅典奧運200米自由泳贏得一面銀牌時，只有16歲，4年後北京奧運順利奪金封后。2009年長池世錦賽她以1分52.98秒刷新世績，紀錄保持至今。

她由2009至2019年連續6屆世錦賽200自獲得獎牌，共得4金2銀，絕對是當今女子泳壇首屈一指的200自專家。隨年紀漸長，她平日在一般賽事不一定去盡，不過每逢大賽，她便會使出真功夫，2019世錦賽便奪金而回。今屆奧運她暫時發揮平平，感覺有點力不從心，僅以第7名成績入決賽，將在第1線出賽。

今屆參賽個人項目：100自、200自



▼柏歷堅妮的性感日常▼

+ 12

3. 奧歷絲克／加拿大（21歲）．上屆100自金牌得主

加拿大泳手奧歷絲克。（Getty Images）

入決賽成績：1分56.39秒／決賽泳道：第7線



簡評：奧歷絲克（Penny Oleksiak）5年前以16歲之齡贏得100米自由泳金牌，是加拿大史上最年輕金牌得主。她同時在100米蝶泳和兩項接力得到1銀2銅，個人獨得4面獎牌創加國單屆夏季奧運紀錄。100米是她最擅長的距離，200米對她來說有點快，她以第6名成績入決賽，將在第7線出賽。

今屆參賽個人項目：100自、200自



4. 施曼洛娃／捷克（21歲）．進步神速的新星

捷克泳手施曼洛娃。（Instagram＠bseemanova）

入決賽成績：1分56.14秒（PB）／決賽泳道：第2線



簡評：施曼洛娃（Barbora Seemanová）上屆16歲首戰奧運時，200米自由泳只游出2分00.26秒，未能入複賽，42名完賽泳手中排第31，較以1分56.91秒排第9的何詩蓓差距甚大。5年之後，昔日的小妹妹已長成為大美人，成績亦進步神速。

初賽時她在何詩蓓隔離泳道拍住上並以首名晉級。準決賽她再游出1分56.14秒個人最佳時間，狀態大勇，她以第5名成績入決賽，將在第2線出賽。

今屆參賽個人項目：50自、100自、200自



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+ 5

5. 楊浚瑄／中國（19歲）．中國獎牌希望

中國泳手楊浚瑄勢成何詩蓓爭牌勁敵。（Getty Images）

入決賽成績：1分55.98秒／決賽泳道：第6線



簡評：楊浚瑄是中國近年冒起甚快的新星，專攻自由泳中短距離項目。她3年前已在雅加達亞運200米自由泳得到一面銀牌，屈居同齡隊友李冰潔之後，當時成績為1分57.48秒。

不過她以1分54.57秒的成績報名參加東京奧運，時間較何詩蓓的1分54.89秒更快。她以第4名成績入決賽，將在第6線出賽。

今屆參賽個人項目：100自、200自



6. 莉迪姬 /美國（24歲）．美國奧運5金「女水神」

「女水神」莉迪姬上屆奧運大放光芒。（Getty Images）

入決賽成績：1分55.34秒／決賽泳道：第3線



簡評：莉迪姬（Katie Ledecky）被譽為「女版菲比斯」，她兼游多項的能力驚人，2016年奧運連奪200、400、800米三項自由泳金牌，再加上4x200自接力金牌和4x100自接力銀牌，個人獨得4金1銀。

這位身高1.83米的美國「女水神」專攻自由泳，而且距離愈長愈好，今屆奧運游泳項目首次增設她最擅長的女子1500米自由泳，莉迪姬要兼游400、800、1500自的情況下，難免分心和影響體力，有機會讓何詩蓓乘虛而入。不利消息是，她在400自決賽中不敵澳手泳手迪梅絲只得銀牌，第三次參加奧運首度在個人項目中落敗，心有不甘的莉迪姬必定全力一戰復仇。她以第3名成績入決賽，將在第3線出賽。

今屆參賽個人項目：200自、400自、800自、1500自



美國「新水神」積素如釋重負 莉迪姬率女泳手創歷史

7. 迪梅絲／澳洲（20歲）．曾擊敗莉迪姬的新巨星

澳洲新巨星迪梅絲今屆奧運已在400自擊敗莉迪姬奪金，200自再爭獎牌。（Getty Images）

入決賽成績：1分54.82秒／決賽泳道：第4線



簡評：身高1.77米的澳州泳手迪梅絲（Ariarne Titmus），是近年女子泳壇冒起得最快的新巨星。兩年前年僅18的她，已在2019年世錦賽400自由泳擊敗「女水神」莉迪姬一戰成名。她在同屆200米自由泳以0.44秒負柏歷堅妮得第二。

她的200自個人最佳時間1分53.09秒，為歷代第二快，絕對是金牌熱門。首次參加奧運的她一共出戰200、400、800三個距離自由泳項目，400自決賽她再次擊敗莉迪姬封后。她以第1名成績入決賽，是決賽8名選手中唯一能在今屆賽事游出1分55秒之內的女泳手，將在第4線出賽。

今屆參賽個人項目：200自、400自、800自



▼迪梅絲的少女日常▼

+ 7

何詩蓓／香港（23歲）．香港史上最強女飛魚

香港最強女飛魚何詩蓓。（高詩琦攝）

入決賽成績：1分55.16秒／決賽泳道：第5線



簡評：何詩蓓（Siobhan Haughey）在2016年里約奧運200米自由泳成功晉身準決賽，可惜未能再進一步，她憑初賽游出1分56.91秒香港紀錄終列第9。5年間她進步神速，如今已是世界頂級泳手，2019世錦賽200自決賽以1分54.98秒得第四，再破香港紀錄。今年4月她以1分54.89秒再次改寫港績。

今屆她參加50、100和200米自由泳三大個人項目，最擅長一項正是200自。由200自初賽到準決賽，詩蓓游得甚為輕鬆，她以第2名成績入決賽，將在第5線出賽。

今屆參賽個人項目：50自、100自、200自



【東京奧運香港代表隊】何詩蓓。（01美術製圖）

何詩蓓的奪牌機會如何？

能晉身奧運游泳決賽，已是全球泳手夢寐以求的創舉，如要登上奧運頒獎台，更是難如登天的任務。不過今屆參加200米自由泳的30名女泳手之中，只有5人能以1分55秒之內的時間報名參賽，何詩蓓正是其中之一，餘下4人分別為首名入決賽的澳手泳手迪梅絲、「女水神」莉迪姬、中國泳手楊浚瑄和項目世界紀錄保持者柏歷堅妮。

頂級游手成績很難在短時間內有突飛猛進，換言之，詩蓓如能擊敗上述游進1分55秒內4位游手的其中2人，晉身三甲機會便高唱入雲。從今屆初賽和準決賽表現來看，年紀最大的柏歷堅妮有點力不從心，迪梅絲、何詩蓓和楊浚瑄均處佳態，莉迪姬在400自力戰僅負下亦燃起鬥志，決賽肯定是一番惡鬥。何詩蓓游第5線，一邊是6線的楊浚瑄，一邊是4線的迪梅絲，她必定會看着兩大對手來游，調整留放策略。

按各人狀態，決賽時間相信必在1分53秒至54秒之間。值得一提的是，捷克新星施曼洛娃狀態大勇，即使往績上跟何詩蓓等5人稍有差距，惟不知她在之前比賽有否留力，是上述4人以外，須注意的另一泳手。

香港人一起集氣，為Siobhan打氣，祝願她創下歷史一刻。

小知識：泳道如何分配？

游泳比賽都是按照成績分配泳道，最快的一位，會獲分配第4線的中間泳道。何詩蓓成為首位晉身泳池決賽的港將，即以第二最快的時間，被安排第5線的另一條中間泳道，令人感動。



泳道分配：

第一位—第4線

第二位—第5線

第三位—第3線

第四位—第6線

第五位—第2線

第六位—第7線

第七位—第1線

第八位—第8線



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