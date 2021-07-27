東京奧運．乒乓︱杜凱琹追平女單港隊最佳戰績　闖8強鬥中國一姐

香港乒乓球女將杜凱琹今晚（27日）出戰女單16強，在先失1局下連追4局反勝，以總局數4：1擊敗荷蘭球手埃蘭，勇闖8強，追平港隊在奧運女單的最佳成績。

杜凱琹晉級之後會遇上世界排名第1的中國球手陳夢，明早11時力爭殺入4強。



▶▶▶緊貼2020東京奧運 最新賽程及消息

港隊今屆乒乓球單打只剩女將杜凱琹，她今早在32強以局數4：2淘汰韓國17歲少女球手申裕斌晉級；同日晚上再跟荷蘭球手埃蘭（Britt EERLAND）爭奪8強席位。

被列為8號種子的杜凱琹，面對世界排名低13位的對手，首局早段雖領先4：1，但被埃蘭追到打「刁時」，這位港乒一姐此局連番犯錯打出界，先輸一局11：13。次局埃蘭雖開出甚有質素的旋轉球，但杜凱琹逐漸找到對策，以11：5追平局數。

杜凱琹闖女乒八強，追平港隊女單最佳成績。（路透社）

杜凱琹之後連贏兩局11：8及11：9， 最後一局再輕取以11：8拿下，憑總局數4：1勇挫埃蘭晉級。是港隊繼2008年北京奧運的帖雅娜之後、相隔13年再有球手殺入女單8強，同時亦追平港隊女單史上最佳成績。

+ 2

杜凱琹明早11時會在8強硬撼頭號種子、中國「一姐」陳夢，雙方過去四度交手，杜凱琹未曾獲勝；而杜凱琹上屆正是被時任中國「一姐」丁寧淘汰出局。

世界第一的陳夢今日亦出戰16強，並以局數4：1擊敗加拿大球手張墨晉級。

中國一姐陳夢在16強以局數4：1擊敗加拿大球手張墨晉級。（路透社）

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇

+ 78

讀得又打得！ 香港「學霸」運動員： （按圖放大）

+ 32

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事

▶▶▶頂級明星逐個捉 今屆不能錯過的沙場老將