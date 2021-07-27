東京奧運｜舉重女神郭婞淳六個小故事　驚險出世成長於單親家庭

「舉重女神」郭婞淳在東京奧運59公斤級奪得冠軍，為中華台北贏得今屆首面金牌，她還差點打破挺舉的世界紀錄。



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1.名字由來

來自原住民阿美族的郭婞淳有一段坎坷的成長故事，她母親懷孕生產時，出現過臍帶繞頸及胎位不正的問題，而且她的體重也過輕，幸好倖存下來，所以家人就為她命名為「婞淳」，即是倖存的諧音。

【郭婞淳站上東京奧運頒獎台，贏得中華台北今屆首金】

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2.家境貧困

成長期間，家境貧困，在單親家庭長大，沒有見過親生父親，常被鄰居及同學嘲笑。母親長期外出工作，郭婞淳主要由外婆照顧。由於欠房貸，家人常常要帶她搬屋，到親戚的家暫住，更時常沒有錢買早餐食。她愛好運動，又有體育細胞，經常以體育獎學金及比賽獎金去承擔自己的學費開支，分擔家計。

了解郭婞淳如何贏奧運：中華台北摘今屆首金 阿美族舉重女神無敵封后

來自台灣原住民阿美族的「舉重女神」郭婞淳。（路透社）

3.入門舉重

其實，在國中的時代，郭婞淳最初喜歡的運動不是舉重，而是籃球及田徑。在運動會中，她代表學校參加接力跑，被視為奪標熱門，但意外跌棒，無緣獎牌。郭婞淳十分自責，哭了整天，之後參加舉重項目，奪得金牌。自此，她就開始了舉重之路。

【舉重以外的郭婞淳（按圖放大）】

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4.曾受重傷

郭婞淳由高中起進入中華台北隊，展現舉重天賦，但在備戰2014年亞運前，她訓練時被槓鈴壓傷，右腿肌肉嚴重撕裂。在漫長的養傷過程，她曾以為自己無法回復最佳狀態，但在教練、醫生及團隊鼓勵下，她決定加把勁！

5.捐救護車

被槓鈴壓傷的經歷，一直留在郭婞淳心中。她後來回憶，當她躺在地上待救時在想，在訓練中心受傷都要等救護車那麼久，若果出事地點在家鄉或者更偏遠的地方怎麼辦！故此，她將自己在國際賽贏得的獎金，捐了一部價僅150萬台幣的救護車。

6.贏盡大賽

郭婞淳經過大腿嚴重受傷後，趕及在2014年亞運復出，但狀態不佳，只得第4。經過多一年的調整，她在2015年的世錦賽得到銅牌，之後在大賽近乎戰無不勝。儘管她在里約奧運失金得銅，但她在2017到2019年的3屆世錦賽中全數奪冠，而在亞錦賽，她亦由2016贏到2020年，另外在2018年亞運，她亦順利摘金。她還是女子舉重59公斤級抓舉、挺舉及總成績的世界紀錄保持者。

她曾經講過，運動生涯贏盡一切，只餘奧運金牌。今日，她終於贏得奧運冠軍，完成「大滿貫」。

【郭婞淳最後一舉未能刷新自己保持的世界紀錄】

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