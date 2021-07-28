【東京奧運】教練男友驚喜求婚　阿根廷劍擊女神輸比賽贏老公

東京奧運劍擊館除為香港帶來史上第二金，亦有其他喜事發生。

劍神張家朗奪金後曾說「最緊要堅持」，阿根廷一位劍擊教練2010年向佩劍手女友求婚被拒，堅持11年後再接再勵，在奧運場上親自送上驚喜，終抱得美人歸。



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阿根廷女子佩劍手莫莉絲（Maria Belen Perez Maurice）早前於個人賽32強不敵匈牙利對手出局，世界排名27位的她已是第三屆參加奧運，始終未能於這個最高舞台創出佳績，賽後自然相當失落。

莫莉絲教練兼男友驚喜求婚。（網上截圖）

莫莉絲教練兼男友驚喜求婚逐格睇：（按圖放大）

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不過，正當莫莉絲在接受家鄉電視台訪問期間，其教練兼男友秘密在她身後現身，手持即場寫上「你可以嫁給我嗎？（Will you marry me?）」的求婚紙牌。

莫莉絲此時被主持人要求轉身，才發現男友的驚喜。此時男友隨即下跪，莫莉絲忍不住尖叫起來，不斷點頭示意答應，更一度落淚。最後兩人在鏡頭前深情擁吻，場面相當浪漫。

莫莉絲輸比賽贏老公。（路透社）

↓↓↓莫莉絲跟男友的甜蜜溫馨照：（按圖放大）↓↓↓

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11年前求婚被拒 再接再勵終成功

莫莉絲之後繼續受訪，坦言自己已興奮得忘記所有落敗的情緒。她透露自己跟男友雖偶有爭吵，但彼此都享受相處的時光，兩人都深愛對方，視大家為終生伴侶。

其實莫莉絲跟男友已相戀17載，男友更早在2010年世界劍擊錦標賽後，已曾在巴黎求婚，但當時莫莉絲以一句「我還年輕 (I am still young)」拒絕。

莫莉絲是劍擊女神，跟男友有情人終成眷屬。（IG@belenperezmaurice）

↓↓↓劍擊美女莫莉絲的女神照：（按圖放大）↓↓↓

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直到今屆奧運，男友終再度嘗試「高難度動作」。他事後透露，若莫莉絲勝出，求婚計劃就會擱置，「當她輸了比賽，會非常難過，我認為也許求婚可以改變她的心情。」

由於事出突然，原來莫莉絲男友的求婚紙牌也「得來不易」。他本向現場義工「求救」，希望對方能為他提供紙筆，但被婉拒。最後要出動「絕招」，以奧運紀念徽章作交換條件才能成事，終抱得美人歸。

兩人打算今周返回阿根廷後，在首都布宜諾斯艾利斯BBQ慶祝，但由於受疫情影響，相信度蜜月遙遙無期。

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