東京奧運｜中國女足3場狂失17球出局　教練賽後回應如人肉錄音機

中國女足背水一戰對荷蘭，結果慘烈大敗，在分組賽最後一場防守崩潰，以2：8大比數不敵荷蘭。中國女足在東京奧運F組未逢一勝，3戰1和2負，僅得1分，包尾出局。最令球迷難以接受的是，這3場零防守，失了17球！平均每場比賽至少失5球！

中國女足主帥賈秀全賽後承認責任，但有內地傳媒發現，由首戰被巴西大炒5強，到艱辛逼和贊比亞4：4，直至最後在那天輸8：2，賈秀全都如人肉錄音機般，不斷重覆「責仕在我」。



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在昨（27日）晚最後一場分組賽，中國女足對荷蘭，要贏波才能有機會晉級。就算未能晉級，內地球迷亦希望中國女足可以踢場爭氣波。首場被巴西大炒5：0實在肉酸，之後對非洲球隊贊比亞竟踢成4：4，亦令人失望。然而，對荷蘭這場才是最慘烈。

中國女足在12分鐘先失球，王霜助攻王珊珊在28分鐘追平，但之後兵敗如山倒，連失4球至落後1：5。儘管王妍雯在69分鐘建功，為中國女足追近至2：5，但一分鐘後中國女足又告失守。在70分鐘至76分鐘間，中國女足失了3球，最終以2：8慘敗，完結今次東京奧運之旅。中國女足3戰僅得1分，失17球，以小組包尾出局。

7月27日，中國女足在那天輸8：2。（路透社）

中國女足成績慘淡，主帥賈秀全責無旁貸。他在對荷蘭的賽後說：「比賽踢不好，是我主教練的責任。」有內地傳媒發現，賈秀全在奧運每場失利後也是這樣說，如同人肉錄音機。遭巴西大炒5：0後，賈秀全說：「輸波責任完全在我，和隊員沒有關係。」賽和贊比亞4：4後，賈秀全又說：「這場比賽沒有完成我們預期的目標，和隊員無關，責任在我。」

面對荷蘭，中國女足的防線失完一球又一球。（路透社）

賈秀全場場賽後都說要負責任，那麼他準備怎樣承擔呢？在賽後記者會，他避談去留問題，他說：「我將來幹不幹取決於（中國）足協，取決於我，現在還沒想到這一步。」

當回應這3年執教的成敗時，他反問記者：「女足世界盃，我帶隊小組出線，這在亞洲球隊裏數一數二了。這次奧運會，亞洲有兩個名額，我們搶到第二個，你覺得我是成功還是失敗？」內地網民對賈秀全的賽後訪問感到憤怒，有人回應：「說你失敗都侮辱『失敗』。」很多網民認為他不要臉，叫他趕快辭職。

賈秀全總結東京奧運之旅時，他表示這是一次很好的學習機會，在3場比賽中，球隊有收穫也有問題，為未來打下進步的基礎。網民對他的總結感到非常不滿，有人留言：「用奧運會來練兵，夠奢侈。這是準備與外星人比賽嗎？」

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