何詩蓓奧運奪銀｜香港首面游泳奧運獎牌誕生　「終於達到這位置」

「香港女飛魚」何詩蓓（Siobhan）昨日在女子200米自由泳準決賽以第2名晉級，改成首名殺入決賽的香港泳手。

今日（28日）決賽於第5泳道亮相，游出1分53.92秒，僅負冠軍澳洲迪梅斯0.42秒，勇奪銀牌，打破亞洲紀錄，亦是港隊在東京奧運的第二面獎牌。

01體育記者高詩琦、楊宇翹東京直擊



何詩蓓於女子200米自由泳準決賽游出1分55.16秒，總成績排名第2，更將於中央泳道第5線出戰決賽，成為首名躋身奧運游泳決賽的港將。但200自決賽高手雲集，「女水神」莉迪姬﹑迪梅絲及楊浚瑄與何詩蓓一同爭奪獎牌，最後何詩蓓以1分53.92秒完賽，創下亞洲紀錄，勇奪香港游泳史上第一面獎牌，更奪得今屆港隊第二面獎牌。

何詩蓓（中）為港隊奪得銀牌。（高詩琦攝）

上水後，何詩蓓大概也不敢相信自己創下的時間，一度用手擦眼，開心、感動都在這一刻間，「終於達到這個位置」。她回答時仍然激動。「過去幾年付出好多，每次都和獎牌距離很少⋯⋯」2017年世錦賽200自第五名作結，2019年世錦賽第四名，現在終於能踏上頒獎台。

雖然頸上掛着沉甸甸的銀牌，但何詩蓓笑言自己仍覺得奇怪：「好像一個Dream（夢），不知怎形容，想好好享受這個好重的獎牌。」不過很快要收拾心情，準備接下來的賽事。

由落水到完賽，何詩蓓沒有太多記憶，「大家的比賽策略不同，我是短衝泳手，我會頭100米衝快一點，我知最後100和50米都會有人衝上來，我只好埋頭衝完最後15米。」只知道要撐到最後，但腦袋其實一片空白，想不出一個形容詞，只知道自己真的達成了。

為港隊奪得銀牌。（高詩琦攝）

+ 5

何詩蓓闖200米自由泳決賽 史上首港將爭游泳獎牌

何詩蓓中間線道出擊決賽 「明日可以再游快點」

「知道是第二的時候有喊咗少少。」今次除了劍指獎牌，也給自己定了一個時間，「1分53 游到了！」。能和世界頂級泳手同場，對以往的何詩蓓來說像是一個「取經」的機會，但今時不同往日：「今次就像是『I Belong』的感覺，不會很怕，少少怕，但更多興奮和高手同場，自己也被視為其中一位世界最Top。」

場上一分鐘

香港憑何詩蓓終踏上世界頂級游泳的頒獎台，為香港奪得今屆第2面、史上第5面獎牌，何詩蓓認為運動員們來到這裡並不容易：「可能大家只見到台上幾分鐘，幸運一點才可以見到頒獎台上的我們，但看不到背後付出的努力。」最後，她感謝香港市民的支持，也希望大家繼續支持香港運動員：「接下來還有很多運動員比賽，大家繼續支持。」

為港隊奪得銀牌。（高詩琦攝）

+ 2

▶▶▶緊貼2020東京奧運 終極追星懶人包

關於何詩蓓更多故事：

關於何詩蓓的5件事 佢個名點讀？ DSE幾多分？

何詩蓓進步神速的秘密——泳術訓練營密歇根大學

東京奧運｜飲恨0.2秒是何詩蓓的動力 她一直在失敗中堅持｜游泳

東京奧運．游泳｜何詩蓓再刷新港績兼奪奧運資格 何甄陶同破紀錄

【傑出運動員選舉】何詩蓓受池江璃花子啟發 遊戲式訓練備戰奧運

游泳｜何詩蓓2020年大豐收 屢破亞洲紀錄蟬聯亞洲最佳

+ 3

【何詩蓓在7月26日傍晚出戰200米自由泳初賽】

+ 3

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇

+ 78

讀得又打得！ 香港「學霸」運動員： （按圖放大）

+ 32

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事

▶▶▶頂級明星逐個捉 今屆不能錯過的沙場老將