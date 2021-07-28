何詩蓓奧運奪銀｜美國讀書喜歡整甜品　暑假回港愛上行山賞美景

「香港女飛魚」何詩蓓不但在水中出現，還會行山！

為香港歷史性贏得游泳奧運獎牌的何詩蓓，最近愛上行山。她表示在美國讀書時，喜歡焗蛋糕及曲奇，但回到香港後，她就轉向戶外活動，感受香港山野的美。她說：「返到香港，鍾意出去行山，因為香港有好多好靚嘅山！」從她的社交網站所見，她去過行西貢的蠄蟝石頂，還去過一些溪澗玩水。



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23歲的何詩蓓在今早的東京奧運女子200米自由泳決賽中，游出破亞洲紀錄的1分53.92秒得亞軍，贏得香港史上首面游泳獎牌。何詩蓓平時除練水之外，還喜歡做什麼？

【何詩蓓到郊外行山玩水的照片】

她之前接受電視台訪問透露，在美國讀書時喜歡整甜品，她說：「以前在美國鍾意焗蛋糕、曲奇，我覺是減壓的方式，焗完之後可以自己食，又可以分給朋友一起食，是開心的事。」

何詩蓓殺入200米自由泳的決賽，再次寫下香港泳手在奧運新一頁。（高詩琦攝）

【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】

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不過，當她回到香港後，就培養了一新興趣，她愛上行山。她說：「回到香港，鍾意出去行山，因為香港有很多很靚的山。不知為何，以前小時候不是常常去行山，根本不知道原來香港可以那麼漂亮！這個暑假，珍惜很多可以出去外面的機會，跟朋友一起去行山，算是鍛煉耐力，一路跟朋友享受那麼漂亮的風景。」

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看何詩蓓的Instagram，過去很少香港大自然的美景，但在奧運前大半年，見到多了一些她到香港郊外玩樂的照片。去年9月，她分享了一張在西貢蠄蟝石頂的照片，見到她坐在山頂的蠄蟝石上，面向萬宜水庫美景。此外，何詩蓓亦分享了一些跟朋友去溪澗玩水的照片。

想去蠄蟝石頂可先看：【西貢行山路線】登蠄蟝石頂盡覽萬宜水庫 西灣亭起步最方便

何詩蓓IG：siobhanhaughey01/

重溫何詩蓓的決賽對手：

東京奧運︱何詩蓓200自決賽7大對手 香港距離首面游泳金牌多遠？

【重溫：何詩蓓200米自由泳初賽圖輯】

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