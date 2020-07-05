【西貢行山路線】登蠄蟝石頂盡覽萬宜水庫　西灣亭起步最方便

周柏豪及袁偉豪在行山露營節目《兩個小生去Camping》中，到西貢萬宜水庫旁的蠄蟝石頂喝咖啡，這個風景開揚的地方究竟難不難去？要怎樣行去？ 去蠄蟝石頂最簡單的方式是由西灣亭出發，從麥理浩徑的支路行出去，上落丘陵，穿梭草叢，行到由六角柱石形成的蠄蟝石，盡覽萬宜水庫景色。最快離開的方法是原路折返，到西灣亭搭車出西貢，來回連拍照約3小時。

路線：西灣亭 > 吹筒坳 > 蠄蟝石頂（原路折返） 路程：5.9公里 需時：3.5小時 體力需求：3星（最高點不超過200米，但上落多，極少樹蔭；以5星為最高） 技術需求：3星（離開麥徑後的路窄又崎嶇，要經過茂密的草叢；以5星為最高） 起點交通：西貢市中心親民街麥當奴前搭NR29村巴或的士 終點交通：搭NR29村巴回西貢市中心

在西貢市中心親民街麥當奴餐廳對出等村巴NR29入西灣亭，村巴站的班次資料指，閒日每天只有4班車入西灣亭，而周六及假期就有8班車，但如果多人排隊的話，村巴公司或會開加班車接載。行山當日是周四，但站頭有約30人排隊，村巴公司連續開出兩架車載客。除了村巴，大家還可以搭的士入去，由西貢市中心到西灣亭的車資約100元。

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在西灣亭有涼亭，還有流動廁所，但沒有士多及汽水機，建議大家在西貢市中心買齊糧水才出發。西灣亭有多條路，不要上樓級，也不要沿馬路落斜，跟住「西灣村」路牌的方向，沿平坦的石屎山徑行。

這段路全是石屎鋪砌，乃是往大浪西灣的必經之路。沿路樹蔭不多，在開揚處，可以望到萬宜水庫及蠄蟝石頂。行了半小時，山徑由平坦轉為一段急上的斜路樓級，上到盡頭就是吹筒坳。

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夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

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跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

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吹筒坳是遊人休息的熱門地方，這裏也個是十字路口，轉左上螺地墩，直行落斜往大浪西灣，而我們就轉右上樓級，逆走麥理浩徑第2段，往浪茄方向進發。

拾級而上，不一會兒，便見左方有石級，行上去有個涼亭，風景怡人，俯瞰西灣，遠眺蚺蛇尖。如果嫌吹筒坳太多人休息，不妨行到這個涼亭吹風。經涼亭另一邊的山路，接回麥理浩徑，繼續上斜，這段吃力的樓級亦沒有樹蔭，在曝曬的夏天行特別辛苦。

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當你行經M029的標距柱後，就要打醒十二分精神，因為離小路口不遠。再上多一段樓級，行到一個轉彎位，路旁有個「麥理浩徑」的矮木牌，而往蠄蟝石頂的小路就在木牌右邊，那兒的植物上綁了很多引路絲帶。

記住這個重要路口，在「麥理浩徑」木牌右邊的路口入去。（顏銘輝攝）

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雖然這裏離蠄蟝石頂只有1公里距離，但路況崎嶇上落多，比起行麥徑的難度高。沿徑上攀，行至一處小山崗，穿過山崗上的荒地，接另一邊的草叢中的小路行。

路胚尚算清晰，迷路機會不大，路上的引路絲帶亦多。這條路兩旁的草叢頗高，大約到肩膀的高度，遮擋住涼風，但又未夠高遮擋陽光，尤其落到一些山坳位置，十分焗促。由於路窄多草，建議大家不要穿短褲去行。

不久，行至開揚高處，前方山頭上有一怪石，那便是今次的目標蠄蟝石頂。由於全程路上幾乎沒有高大的樹蔭，所以一直可以望住蠄蟝石頂去行。途中有岔路口，轉右行，路口處有絲帶。其後，再遇到另一個明顯路口，亦行右路，往蠄蟝石頂方向走。

翻過一個山丘，見到蠄蟝石頂，但還要行一段路才去得到。（顏銘輝攝）

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+ 10 + 9 + 8

由麥徑路口到蠄蟝石頂的小徑上，沒有理想的休息位置。小徑在一個接一個的山丘上起伏，上完又落，落完又上，愈來愈接近蠄蟝石頂。沿最後陡峭的上斜路行，便至蠄蟝石下。

蠄蟝石目測數米高，看來難以登上，但其後方亂石如級，可讓人一步步行上去。站在蠄蟝石頂，面朝孤島般的水徑頂，感受萬宜水庫的懷抱。蠄蟝石頂位於水庫內的一個半島上，所以可以看到270度的水塘景。

藍天白雲下的蠄蟝石頂。（顏銘輝攝）

曾淑雅Jumbo Tsang、周柏豪及袁偉豪都去過蠄蟝石頂：

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一上一下，兩種天藍，由青山黃沙分開，天空浮白雲，湖水現陰影。若飛機經過，萬宜水庫變成皮影戲的螢幕，巨大的鐵鳥影子劃過水面。水庫對岸的是糧船灣、花山及大蛇頂一帶，極目遠望，山嶺後的是大海的藍色。

望完遠景，不能忽視腳下，蠄蟝石其實是六角石柱組成，紋理清晰，十分獨特，也是一項地質公園的奇觀。雖然蠄蟝石頂沒有任何遮蔭位，但當日石上十分大風，感覺涼爽，比起剛才行的山徑舒服得多，適合久留。

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+ 7 + 6 + 5

蠄蟝石頂近半年愈來愈受山友歡迎，若果周末假期前往，或者會較多人，希望大家上石頂時要排隊，如果上面人多，就不要強行迫上去。同樣地，在上面拍照休息的人，如果見到石下多人排隊，就不要長期霸佔景點，讓其他人都可以享受美景。

從蠄蟝石頂最快落山的方法，就是原路折返，回到麥理浩徑，之後落吹筒坳回西灣亭。在西灣亭可以搭村巴NR29回西貢市中心，如果幸運地遇到的士，亦可以搭的士走。值得一提，西灣亭的電話訊號較差，可能未必上到網或者打到電話，電召叫車或會有困難。

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+ 5 + 4 + 3

來回蠄蟝石頂的路程共約6公里，3小時可走，若加上休息及拍照時間，可預計3個半小時。蠄蟝石頂非新手路線，由麥徑到石頂的小徑草叢茂密，有些位置路況崎嶇，而且原路折返時需要認路，故建議有一定遠足經驗的朋友才去前往。

路徑兩旁多植物，不宜穿短褲，而且路上欠樹蔭，建議大家做好防曬準備，帶備縮骨遮，以備不時之需。另外，沿途沒有補給，在西貢市中心出發前就應該準備好足夠糧水。

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+ 4 + 3 + 2

這篇文章介紹的路線是上落蠄蟝石頂最簡單快捷的方法，有些人行完蠄蟝石頂會覺得「未夠喉」，可能會加長路線行去大浪西灣，或者往西灣山、浪茄的方向行。

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

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