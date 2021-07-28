東京奧運︱何詩蓓再出擊　破池江璃花子亞洲紀錄　闖100自準決賽

歷史性為香港勇奪游泳銀牌的飛魚何詩蓓，今（28）日晚上再度出擊，她於女子100米自由泳初賽，游出52.70秒，比日本泳手池江璃花子52.79秒的前亞洲紀錄快0.09秒。何詩蓓以總成績第2，成功晉級明早舉行的準決賽，將會再度爭入決賽，衝擊獎牌。



何詩蓓今早在女子200米自由泳決賽游出1分53.92秒，改寫亞洲及香港紀錄，取得香港史上首面奧運游泳獎牌。她同時令港隊在東京奧運累積兩面獎牌，創下港隊歷屆奧運的最佳成績。

何詩蓓奧運奪銀 港泳隊史上首面獎牌 一金一銀創港隊歷屆最佳

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何詩蓓贏得奧運銀牌連環圖：

何詩蓓出戰200米自由泳決賽，勇奪銀牌：

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這位女飛魚休息一個下午，至晚上便再度出戰女子100米自由泳初賽，衝擊個人今屆第二面獎牌。何詩蓓被安排在第6組第5線道，同組有澳洲新晉泳手艾馬麥姬昂（Emma McKeon）。

何詩蓓結果結果游出52.70秒，打破亞洲及香港紀錄，小組排第2，總成績亦得第2名，順利殺入明早舉行的準決賽。

何詩蓓。（高詩琦攝）

何詩蓓。（高詩琦攝）

另外，港隊教練團經商議後，將放棄出戰今晚舉行的女子4×200米自由泳接力預賽，好讓女飛魚何詩蓓有充足休息，力爭在女子100米自由泳再奪獎牌。

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何詩蓓出戰200米自由泳決賽，勇奪銀牌：

【何詩蓓以總成績第二名殺入決賽】

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