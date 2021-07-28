東京奧運｜橋本大輝為日本保體操全能冠軍　靠單槓追分由第三衝金

全能王的寶座，繼續屬於日本運動員。19歲的橋本大輝在東京奧運今（28日）晚的男子體操個人全能決賽，全靠最後一項單槓的精湛表現，最終以0.4分之差壓過領先的蕭若騰，贏得金牌。



由於傷患，倫敦及里約奧運冠軍內村航平決定不參加今屆的個人全能，接班的是19歲的橋本大輝。橋本大輝以資格賽首名晉級，與中國的蕭若騰、孫煒及俄羅斯的拿干尼（Nikita Nagornyy）等勁敵爭奪金牌。

【橋本大輝在6個項目的決賽積分（按圖放大）】

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橋本大輝在首項先聲奪人，他跟蕭若騰及拿干尼在自由體操同樣選擇難度6.2分的動作，他的完成分最高，以總分14.833分領先。在鞍馬，橋本大輝繼續穩定發揮，無論動作難度，還是完成表現，皆在蕭若騰及拿干尼以上，取得15.166的高分，繼續領先群雄。

然而，第三項的吊環差點令橋本大輝失金。在這個弱項，他的動作只得5.3分難度，完成分也不夠高。單計吊環，橋本大輝只得13.533分，比蕭若騰（14.533分）及拿干尼（14.666分）低至少1分。他在總分由領先變落後，蕭若騰升上首位。

【蕭若騰在6個項目的決賽積分（按圖放大）】

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在跳馬後，橋本大輝的總分一度跌至第4位，但前4名選手的分差僅0.4分左右，爭持激烈。在雙槓，橋本大輝回復水準，但分數與主要競爭對手相約，未到幫到他追太多分數，完成5項後暫列第3位。

為了後上衝金，在最後的單槓，橋本大輝使盡渾身解數，他的動作難度高達6.5分，比蕭若騰及拿干尼都高0.5分，而且他的演出非常好，取得8.433的完成分。全靠單槓的分數領先蕭若騰0.9分，橋本大輝最終以0.4分之差，反壓蕭若騰，贏得今屆男子個人全能冠軍。

獲悉自己分數力壓蕭若騰後，橋本大輝舉起日本國旗慶祝。（路透社）

橋本大輝及蕭若騰惺惺相惜。（路透社）

橋本大輝的總分為88.465分得金牌，中國的蕭若騰以88.065分得銀牌，俄羅斯的拿干尼就得88.031分獲銅牌。另一名中國選手孫煒就排第4名。之前兩屆個人全能冠軍皆由內村航平取得，今屆內村不參賽，橋本大輝為日本保住這面金塊，兼完成這個項目的3連冠。

【東京奧運男子個人全能三甲誕生】

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