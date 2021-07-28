東京奧運｜石智勇破世界紀錄舉重奪冠　中國一日三金獎牌榜升次席

聽到石智勇贏奧運金牌，可能有人覺得奇怪，他不是2004年雅典奧運冠軍嗎？怎麼17年後到今屆還可出賽！

其實，中國舉重歷史上有兩位著名的石智勇，同名同姓，一位是1980年出生，並於2004年奧運摘金的石智勇；另一位就是1993年出世，2016年里約奧運勇奪金牌，今屆再出戰東京奧運，以破世界紀錄總成績奪冠的石智勇。



男子舉重73公斤A組，本身是3項世界紀錄保持者的中國選手石智勇，展現技壓同儕的實力。在抓舉，石智勇3次試舉都成功，他先後舉起158公斤、163公斤及166公斤，遙遙領先。

石智勇完成抓舉後已經領先其他選手。（路透社）

在挺舉，石智勇首次試舉188公斤成功，累計以354公斤繼續領先。石智勇在第二次試舉192公斤失敗，但他在第三次試舉198公斤成功，總成績以364公斤刷新自己保持的世界紀錄奪冠，取得今屆中國第12面金牌。石智勇的優勢相當明顯，亞軍的委內瑞拉選手馬約拿（Julio Mayora）總成績為346公斤，落後石智勇18公斤。

石智勇在挺舉第三次試舉，成功舉起198公斤。（路透社）

石智勇是2016年里約奧運男子舉重69公斤級的金牌，如今獲個人第二金。有趣的是，在十多年前，中國同樣有位叫石智勇的舉重選手，那位上一代的石智勇，在2004年雅典奧運贏得62公斤級冠軍。換言之，兩位「石智勇」合力為中國在舉重贏得3面奧運金牌。

石智勇以破世績的總成績獲得金牌。（路透社）

總結7月28日中國隊的成績，增添了3面金牌，除了石智勇的舉重外，還有陳雲霞、張靈、呂揚、崔曉桐在女子四人雙槳賽艇得冠軍，之後王宗源及謝思埸在男子雙人3米彈板跳水摘金。中國在今屆奧運暫時累積12面金牌，升上獎牌榜次席，落後13金的東道主日本。

【東京奧運中國金牌運動員一覽（按圖放大）】

+ 7

【19位上屆里約奧運金牌得主代表中國再戰東京奧運】（按圖放大）

+ 8

香港男運動員IG全錄 游泳Ian騷肌 兩個家朗最受歡迎

香港女運動員IG全錄 歐鎧淳逾13萬Followers最多

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

+ 40

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇

+ 78

讀得又打得！ 香港「學霸」運動員： （按圖放大）

+ 32

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事

▶▶▶頂級明星逐個捉 今屆不能錯過的沙場老將

【東京奧運必睇日本運動明星】（按圖放大）