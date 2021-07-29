東京奧運．體操｜新全能王橋本大輝育成記　廢校籃球架改裝吊環

東京奧運體操男子個人全能項目決賽，日本19歲新星橋本大輝在單槓大逆轉，以0.4分之差擊敗中國強敵蕭若騰，助日本在奧運個人全能達成三連霸，更是日本在該項的最年輕金牌得主。

這名19歲新星的原點，卻是由一所廢校開始。



今屆首次參加奧運的橋本大輝，自6歲起直到中學畢業為止，便跟隨現時65歲的山岸信行（佐原Junior體操會）練習體操，而上課的地點，是位於千葉縣香取市的一所廢校。

山岸把這所廢校的體育館改造成培育體操未來之星的「虎之穴」，面積僅兩面細籃球場加起來般大，小中學時期，他就是在這些有限的器材中憑努力奠下登上世界舞台的基礎。

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橋本大輝力與美之煉成，由一所廢校練習場開始。（Getty Images）

籃球架成吊環工具 堅毅好勝成就王者

山岸未能負擔昂貴的體操器具，吊環以籃球架身作垂吊代替。跳馬的助跑空間由體育館擴展到玄關，而自由體操所需的床墊，則因為空間而由原本正方形改成長方形，單槓下沒有防止運動員失手墮地而受傷的「海綿池」。橋本大輝就是在這小學廢校的練習場磨練了6年。

東京奧運｜橋本大輝為日本保體操全能冠軍 靠單槓追分由第三衝金

現時的佐原Junior體操會設備改善不少，惟相比專業訓練仍很不足。（網止圖片）

山岸指橋本小時候已相當努力和堅毅，即使手肘脫骹仍繼續練習；即使在比賽前一天「拗柴」仍強行出賽。小學在大賽中屈居第二後，橋本「會記得第一名的所有技巧回去練習」，好勝心強的他雖然悔恨，卻是因着這種剛強而站上頂峯。

場地空間有限，跳馬的助跑跑道需延至門外玄關。（網上圖片）

高中生身分戰世錦賽

他在國中期間因傷患纏身，讓他的進步有限，但在他升上體育傳統悠久的船橋市立高中後，立即大躍進。

2019年開始，他迅速晉升到參加世界錦標賽的能力。那時他以高中生身分參賽，在長臂和長腿有優勢的鞍馬比賽，給裁判留下了深刻印象，14.883分更是世界等級。心理素質超強的他表示：「我非常興奮，幾乎一點也不感到緊張。」他在初賽4個單項取得日本選手最高分，最終他在團體賽中獲得銅牌，個人項目鞍馬第9名，單槓第4名。

【橋本大輝在6個項目的決賽積分（按圖放大）】

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今屆東京奧運，他在主場演出一場大逆轉，拿手的單槓取得14.933過分，最終以0.4分之差擊敗原本一直領先的中國選手蕭若騰，以19歲之齡成為日本個人全能最年輕奧運冠軍。

由廢校到世界第一，奧運金牌莫問出處，山岸信行說：「態度、努力，加起來決定了他的價值。」

「態度、努力，加起來決定了他的價值」。（Getty Images）

「小粉紅」不滿賽果留言「日本國辱」

然而，橋本大輝昨日反勝中國選手蕭若騰奪得金牌後，中國網民極度不滿，批裁判評分有問題，製作攻擊圖並在instagram 標記橋本大輝。

中國選手蕭若騰一路領先，不過在單槓項目被橋本大輝「超車」，以總分88.065獲銀牌。中國網友看完後便在微博辱罵，質疑橋本大輝在跳馬着地時，一隻腳踏「出界」。

一班「小粉紅」以橋本照片為底圖，加上「日本國辱」、「本國之恥」等字謾罵，並標記他IG，還湧入其IG留言「日本國辱」、「不要臉」、「可恥」等字眼。

中國網民在Instagram攻擊橋本大輝。（截圖）

【東京奧運男子個人全能三甲誕生】