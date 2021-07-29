何詩蓓100自爭金︱決賽澳洲兩名將夾擊　最大對手輕鬆破奧運紀錄

何詩蓓明早（30日）9時59分出戰100米自由泳決賽，全城關注她能否繼200自銀牌後再下一城。詩蓓以第二名成績入決賽，將會再次在第5線道出戰。

她的最大對手，再次是來自澳洲的泳手艾馬麥姬昂（Emma McKeon）。這位27歲飛魚速度極高，初賽時已經與何詩蓓合演一場精彩絕倫的對決，輕鬆打破奧運紀錄。



何詩蓓在200米自由泳決賽，身處一班頂尖泳手之中，仍能踏上頒獎台，奠定世界級泳手地位。力戰之下僅被澳洲巨星迪梅斯（Ariarne Titmus）趕過，得到一面難能可貴的銀牌。

輪到100米自由泳決賽，她的最大勁敵再次來自澳洲，而且更受到袋鼠國兩大高手夾擊。

何詩蓓奧運奪銀｜她演繹令人震撼的世界級 那是超越獎牌的自若

何詩蓓奧運奪銀︱她進步神速的秘密——泳術訓練營密歇根大學

何詩蓓連續兩日刷新100米自由泳亞洲紀錄，以總成績第二名晉決賽。（Getty Images）

艾馬麥姬昂／澳洲（27歲）．體能驚人的游泳魔人

艾馬麥姬昂在初賽和晉決賽均以第一名成績晉級100米自由泳決賽。（Getty Images）

入決賽成績：52.13秒／決賽泳道：第4線（個人最佳時間：52.13秒）



27歲澳洲泳手艾馬麥姬昂（Emma McKeon）來自游泳世界，爸爸朗恩（Ron）和哥哥大衛（David）均為泳手，朗恩曾在1978、1982兩屆英聯邦運動會贏得4金1銀1銅，全部是自由泳個人或接力項目。

2016年里約奧運，她與大衛一起出戰，成為澳洲繼1960年以來首對在同屆奧運參賽的兄妹。艾馬麥姬昂兼游多項比賽能力驚人，上屆奧運出戰5個項目，包括100米蝶泳（第6名名）、200米自由泳（銅牌）和4x100米自由泳（金牌）、4x200米自由泳（銀牌）和4x100米混合泳（銀牌）三個接力項目，共得1金2銀1銅。

今屆參賽項目：50自、100自、100蝶（銅）、4x100自（金）、4x200自（銅）



艾馬麥姬昂兼游多項比賽能力驚人。（Getty Images）

超級驚人的速度和體能

今屆賽事她再次出戰5個項目，7月25日她先在4x100米自由泳接力與隊友游出3分29.69秒打破世界紀錄奪金，當中負責第三棒的艾馬麥姬昂分段時間游出51.35秒，較100自世界紀錄51.71秒更快，也是史上第5快的女子百米接力分段時間。一日之後，她再出戰100米蝶泳決賽，以55.72秒再得一面銅牌。

休息一日後，7月28日她在100米自由泳初賽第六組遇上何詩蓓，她頭50已施展驚人速度，以由頭帶到尾姿態第一名衝線，並以52.13秒刷新奧運紀錄，詩蓓從後力追得第二，也以52.70秒打破亞洲紀錄。

何詩蓓為香港贏得史上首面奧運游泳銀牌。（高詩琦攝）

澳洲名將點評︰史上最輕鬆奧運紀錄

艾馬麥姬昂以極其輕鬆姿態破奧運紀錄，連曾奪9面奧運獎牌的澳洲一代名將鍾絲（Leisel Jones）也感到震驚，她評述時稱，「這可能是史上以最輕鬆姿態被打破的奧運紀錄，她連半點喘氣也沒有，面不紅、氣不喘」，又指出，「她真是超級輕鬆已游出最快時間，讓全世界注意到她。」

賽後艾馬麥姬昂謙稱，有好成績估計因賽前一日獲得休息，準決賽她與詩蓓分途作戰，艾馬麥姬昂游出52.32總成績首名入決賽，詩蓓則以52.40秒再創亞洲紀錄，次名入決賽。無論速度、往績或是兼項能力，艾馬麥姬昂均較詩蓓優勝。

不過值得注意的是，100米自由泳已是艾馬麥姬昂出戰的第4個項目，今天（29日）出戰100米自由泳準決賽後，同日上午再在4x200米自由泳接力出戰，再得一面銅牌，體能上不知會否稍稍受到影響。無論如何，就算艾馬麥姬昂的金牌數目或許及不上迪梅絲，但絕對是澳手隊今屆另一顆觸目游泳巨星。

甘普／澳洲（29歲）．100米自史上第二最快

澳洲泳手在100米自決賽以第三成績入決賽。（Getty Images）

入決賽成績：52.71秒／決賽泳道：第3線（個人最佳時間：52.03秒）



除了艾馬麥姬昂，澳洲另一泳手甘普（Cate Campbell）也是詩蓓的心腹大患。這位自由泳短途專家2018年曾游出52.03秒的史上第二最快成績。即使她以52.71秒的第三名入決賽，她在4x100米自由泳接力時，曾游出相當快的52.24秒分段時間。

如果以狀態而論，同在今屆奧運刷新個人最佳時間的艾馬麥姬昂和何詩蓓，明顯稍佔上風，然而甘普是當今泳壇極少數能持續游出52秒頭的泳手，因此絕對不能輕看，她的實力絕對是這個項目的金牌熱門之一。

今屆參賽項目：50自、100自、4x100自（金）



何詩蓓贏得奧運銀牌連環圖：

絲祖唐 ／瑞典（27歲）．世界紀錄保持者

100米自由泳世界紀錄保持者絲祖唐。（Getty Images）

入決賽成績：52.82秒／決賽泳道：第6線（個人最佳時間：51.71秒*）



蝶后絲祖唐（SJOESTROEM Sarah）為100米自由泳世界紀錄保持者，2017年世錦賽以51.71秒刷新紀錄，為歷來唯一能游出52秒樓下的女泳手，當時何詩蓓得第五名。2016里約奧運她是100米蝶泳金牌、200米自銀牌和100米自銅牌得主。

今屆奧運她似乎狀態平平，100蝶只得第7，百米接力又與獎牌擦身而過，惟4x100米自由泳決賽她第一棒出賽游出52.62秒打破奧運紀錄（後來在100自初賽被艾馬麥姬昂再打破），實力仍不容小覤。

今屆參賽項目：50自、100自、100蝶（第7）、4x100自（第6）



奧歷絲克／加拿大（21歲）．上屆100自金牌得主

加拿大泳手奧歷絲克。（Getty Images）

入決賽成績：52.86秒／決賽泳道：第2線



奧歷絲克（Penny Oleksiak）5年前以16歲之齡贏得100米自由泳金牌，是加拿大史上最年輕金牌得主。她同時在100米蝶泳和兩項接力得到1銀2銅，個人獨得4面獎牌創加國單屆夏季奧運紀錄。100米是她最擅長的距離，她以第5名成績入決賽，將在第2線出賽。

今屆參賽項目：100自、200自（銅）、4x100自（銀）、4x200自（第4名）



何詩蓓奧運奪銀｜香港首面游泳奧運獎牌誕生 「終於達到這位置」

重溫：何詩蓓200米自由泳決賽，勇奪銀牌：

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23歲的何詩蓓在香港土生土長，她5年前仍在香港受訓時，已成為歷來首位以A標出戰奧運的港將。2016年巴西里約熱內盧奧運，18歲的何詩蓓在200米自由泳初賽以1分56.91秒刷新香港紀錄，成為香港歷來首位晉級奧運準決賽的泳手。

關於何詩蓓的5件事 佢個名點讀？ DSE幾多分？

同年暑假她赴美升學，到被稱為「泳術訓練營」的密歇根大學讀書兼受訓，繼續每天刻苦的訓練，成績持續進步。2017年世界大學生運動會連奪100和200米自由泳金牌，同年世界游泳錦標賽200米自由泳決賽在高手林立下以1分55.96秒再創港績，名列第5，踏上世界級泳手之路。

2019年世錦賽她在200米自由泳決賽以1分54.98秒又一次創下香港紀錄，並成為世界第4。她在大賽一直苦無突破，在今屆奧運，終於成功登上全球體育界最華麗的頒獎台。

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何詩蓓，感謝你！（高詩琦攝）

小知識：泳道如何分配？

游泳比賽都是按照成績分配泳道，最快的一位，會獲分配第4線的中間泳道。何詩蓓成為首位晉身奧運游泳決賽並贏得獎牌的游泳港將。繼200自之後，她在100自再次以總成績第二最快時間入決賽，被安排第5線的另一中間泳道力爭第二面獎牌。



泳道分配：

第一位—第4線

第二位—第5線

第三位—第3線

第四位—第6線

第五位—第2線

第六位—第7線

第七位—第1線

第八位—第8線



何詩蓓奧運銀牌之路：

初賽：東京奧運｜何詩蓓出戰200米自由泳初賽 以第8名晉級明早準決賽

準決賽：東京奧運直擊｜何詩蓓闖200米自由泳決賽 史上首港將爭游泳獎牌

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