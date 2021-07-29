東京奧運．射擊｜3.3萬人口歐洲小國創歷史　女射手堅持9年圓願

聖馬力諾，是眾人皆知的歐洲足球魚腩部隊，香港樂隊Dear Jane受啟發，最近創作新歌《聖馬力諾之心》。

這個位處意大利內的小國，射擊選手派利尼再度亮相在奧運舞台，在女子多項飛碟射擊奪銅，創下國家歷史。

9年前失落獎牌，如今終踏上頒獎台，就是奧運舞台最漂亮的故事。



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東京奧運女子多項飛碟射擊決賽，斯洛伐克射手史迪菲捷高娃（Rehak STEFECEKOVA）擊敗美國的布朗寧（Kayle Browning）奪金。驚喜落在銅牌得主身上，歐洲小國聖馬力諾射手派利尼（Alessandra Perilli）摘下銅牌，贏得史上首面獎牌。

聖馬力諾人口僅得約3.3萬人﹑面積只得61平方公里，在1960年首度參與奧運會，經歷60年的等待，如今終於創下「零的突破」。

派利尼終奪奧運獎牌，心情當然興奮。（Getty Images）

這個位處於意大利境內的小國，近屆只得單位數的運動員參賽，最接近獎牌的一次同樣來自這名33歲的射手，就是9年前的倫敦奧運。

2012年倫敦奧運，派利尼在相同項目獲得「梗頸四」，「前去雖嚇人，往後退更不忿」。派利尼未有放棄，繼續衝擊奧運獎牌，4年後的里約奧運未能躋身決賽。

派利尼2012年倫敦奧運擔任聖馬力諾的持旗手。（資料圖片／Getty Images）

「勝利會哪天光臨，狂輸不打緊」，東京奧運終於得償所願，踏上奧運的頒獎台，成為歷史首人，賽後感受相當深，坦言這面獎牌來得剛剛好，「9年前我與奧運頒獎台僅差一步，如今我終於贏得獎牌，這段時間的努力沒有白費，我不知道自己能否再等多3年。」

派利尼今屆再戰奧運，並殺入女子多項飛碟射擊決賽。（Getty Images）

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除了聖馬力諾，中亞的土庫曼同在今屆取得零的突破，女子舉重選手古莉耶娃（Polina Guryeva）在59公斤級不敵中華台北的郭婞淳，依然為這中亞國家締造歷史。另外，人口僅得6.2萬的百慕達及菲律賓同在今屆取得史上第一金。

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