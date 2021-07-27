東京奧運︱菲律賓史上第一金　舉重老將戴亞絲告別戰終創歷史

「香港劍神」張家朗周一（26日）為香港贏得25年來第一金，全港歡騰，同日舉重選手戴亞絲（Hidilyn Diaz）為菲律賓贏得史上第一金，家中的「姐姐」一樣高興。

2021年7月26日，兩面奧運金牌，可能是一家大細最開心的日子。



這面金牌，菲律賓等了97年。戴亞絲激動，菲律賓1億人也很激動。（路透社）

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張家朗神勇奪金，香港人真的很高興，家中的菲律賓「姐姐」，也很興奮。香港自1952年首戰奧運，先等44年才有李麗珊風帆金牌，再等25年等到張家朗花劍金牌；菲律賓等了近百年。1924年已開始參加奧運，除1980年隨美國發起杯葛莫斯科奧運，從未缺席這項體育盛事。他們在強項拳擊一直擁有大量出色運動員，惟參賽近百年來一直與金牌無緣——直到她的出現。

戴亞絲（Hidilyn Diaz）在家中六兄弟姐妹中排行第五，父親是三輪車司機，後來轉行當農夫和漁民。她自小喜歡運動，玩過籃球和排球，不過說到「我的志願」，還是現實地希望當銀行家，改善家人生活。

菲律賓的孩子不少以戴亞絲為偶像。（Instagram＠hidilyndiaz）

▼戴亞絲為菲律賓首奪奧運金牌 ▼

一條木方 改變一生

小時候，堂哥、堂姐玩舉重，她好奇起來，「他們不是舉槓鈴，那是好像鉛樹（ipil-ipil）的木方。我心想：『他們在做什麼？似乎很好玩』」。堂哥阿倫戴亞斯（Allen Jayfrus Diaz）成為她的教練，展開舉重之路。

她充滿天份，17歲已憑外卡參加2008年北京奧運，她在女子58公斤級別抓舉85公斤、挺舉107公斤，總成績192公斤打破自己一年前在東亞運創下的菲律賓紀錄。即使在12位參賽選手中排尾二，由於她年紀仍小，表現已受盡讚賞。

疫情期間不能外出，戴亞絲示範如何在家中訓練。（Instagram＠hidilyndiaz）

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不斷創菲律賓紀錄的女人

或許由於菲律賓女性必須肩負照顧家庭的重責，在戴亞絲出現之前，從未有任何女運動員能夠連續出戰兩屆奧運。2012年她再出戰倫敦奧運，創下當地女運動員歷史新一頁，並擔任開幕禮持旗手。

她再次出戰58公斤級別，抓舉創97公斤個人最佳成績，挺舉三次試118公斤均失敗而回，未能完成賽事。連續兩次失敗，她跟世界級選手距離仍很遠，2014年，她更遇上運動員的最大敵人——傷患。

▼戴亞絲的日常訓練 ▼

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膝傷反成變強轉捩點

原本應該是生涯最低潮，世事往往柳暗花明又一村，那次傷患，讓她遇上很多運動科學專家，對於力量和訓練大開眼界：「當我出戰58公斤比賽時，我只吃垃圾食物。自此之後我開始吃得健康。」

減磅之後，她的成績逐漸提升，「當我體重56公斤時，我的朋友告訴我，我參加53公斤級別贏得奧運金牌的機會較58公斤高。」2016年她三戰奧運，以銅牌為目標轉為出戰53公斤級別。抓舉88公斤、挺舉112公斤，總成績200公斤，為菲律賓贏得一面銀牌。那不止是該國時隔20年的夏季奧運獎牌，也是他們自1936年來，首面不是來自拳擊項目的獎牌。

戴亞絲說，菲律賓的孩子們是她的最大動力。（Instagram＠hidilyndiaz）

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1億人民的國家英雌

回到家鄉後，凱旋而歸的戴亞絲受到英雄式歡迎，受到當地各界贊助，為兄弟姐妹買屋又買地。2020年東京奧運，舉重級別稍作調整，她出戰55公斤級別，30歲的她賽前已表明今屆賽事後退役，「東京2020是我第四次也是最後一次奧運，我希望為背後幫助我的人做到最好。」

她說到做到，造出總成績224公斤，以1公斤之微力壓中國選手廖秋雲，為菲律賓帶來史上首面金牌。「我不能相信，我不能相信！」賽後她激動地說：「我不敢相信自己能做到，神真是奇妙。」

「老實說，我很緊張，不知自己能否做到」，她剖白自己的心路歷程，「整天、整個星期，我跟自己說，我相信，我相信，然後作好準備。」戴亞絲終於令菲律賓的國歌，在奧運會奏起，看着菲律賓國旗飄揚，感動得哭了，她一直努力希望借運動幫助下一代改善生活，努力是她的格言：「運動員的生涯有限，你不會一直獲勝，也不會一直落敗。運動不常出現奇蹟，幾乎所有時間你都必須努力。」

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