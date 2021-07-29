東京奧運｜滑雪好手遇恐怖意外險死還生　轉項單車贏計時賽金牌

斯洛文尼亞的羅格力（Primoz Roglic）在昨日（28日）在男子公路單車計時賽以55分4.19秒贏得金牌，領先銀牌的選手超過1秒。31歲的羅格力本身希望贏的並非單車賽，而是冬季奧運金牌。他從小接受高台滑雪訓練，贏過世青冠軍，可惜一次嚴重意外，幾乎送命。他自知無法在滑雪場更上一層樓，9年前轉項公路單車。塞翁失馬，焉知非福，他最終靠單車贏得奧運金牌。



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羅格力昨日贏得公路單車計時賽的奧運金牌。（路透社）

羅格力13歲起開始高台滑雪的運動員生涯，在2007年贏得世青賽團體冠軍。同年，他發生嚴重意外，失手墮地，再沿雪坡滾下數以十米。他陷入昏迷，要由直升機緊急送院救治。不幸中之大幸，羅格力沒有斷骨，但全身多於嚴重瘀傷。

羅格力在2007年時失手，滾下雪坡重傷。（網上片段截圖）

慎入：羅格力發生意外的片段

從恐怖意外恢復後，羅格力重返滑雪場，但進步停滯不前，看來不能達至世界頂尖水平。他說：「我的夢想是成為世界最佳的高台滑雪手，可惜當我20到21歲時，我還未達到期望中的水平，我就知道自己夢想破滅。因此，我決定改變，我去踩單車。我去買了部單車，發現之前都踩得幾好。」由2012年起，羅格力開始練車。

羅格力在2017年首次贏得環法分站冠軍。（Getty Images）

儘管半途出家，但羅格力一點一點地努力，在2016年獲得里約奧運資格，於公路單車計時賽得第10位，成績相當不俗。在2017年，他首次贏得環法分站冠軍，翌年更在環法總成績排第4位。在2020年的環法，他更加穿過黃色戰衣，最後總成績得亞軍。同時，他連續兩屆在環西班牙賽得到冠軍。

羅格力原本以冬季奧運為目標，怎料最後在夏季奧運摘金。（Getty Images）

到今屆奧運，這名曾經為冬季奧運為目標的單車手，最終能夠在男子公路單車計時賽以55分4.19秒最快完成44.2公里賽道，贏得金牌。羅格力說：「只要努力付出，保持信念，總會得到回報。我這個賽季不是表現最好，但現在不錯。」

「由一開始，我已經全速前進，拼盡每一公里，值得贏金牌。」羅格力說：「可以在這段困難的日子後贏得金牌，實在太好了。在困難的日子，很難保持專注及冷靜的。我的努力，家人及朋友的支持，加上我的信念，帶領我前進。」

羅格力（中）成為今屆男子公路單車計時賽冠軍。（Getty Images）

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