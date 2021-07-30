何詩蓓奧運添銀︱游泳100米與200米之間大不同　兼游兩項難如登天

何詩蓓在東京奧運繼200米自由泳決賽奪銀後，再戰100米自由泳決賽。兩個看似差不多的項目，其實大有不同。

100米游泳比賽被廣泛視為短距離項目，講求速度和爆炸力；200米卻已屬中距離範圍，頂級賽事又要快又要耐力，難度相當高。



在奧運游泳比賽項目，泳手之間公認50、100米屬短途，200、400米算是中距離，800及1500米為長途項目。

不同途程，泳手無論在划手頻率（Stroke Rate）、划手幅度（Stroke Length）、踢水節奏（Kicks Per Stroke Cycle）、起步後水底蝶式腳做多久、轉池後水底蝶式腳做多久等技術因素，以至力量留放分配、何時開始加速、何時稍為收慢等戰術因素，全部也不一樣。

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何詩蓓個人再添獎牌，成為香港首名運動員在奧運獨攬兩牌。（高詩琦攝）

奧運女子100自決賽：

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100米之差分野極大

100米與200米游泳，前者屬短途，後者已算中距離，偏偏何詩蓓正是兼游這兩項。短途泳手講求爆炸力和速度，中距離泳手需要耐力和速度兼備，因此短途泳手在個人項目上多數只游50和100米，中距離泳手則由200米及以上項目起跳。

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以100米自由泳初賽和決賽兩度力壓何詩蓓的澳洲泳手艾馬麥姬昂（Emma McKeon）為例，她今屆奧運出戰5個項目，除兩項接力外，3個個人項目分別為50自、100自和100蝶。麥姬昂在今屆賽事盡顯她的絕對速度，100自初賽和決賽兩度刷新奧運紀錄，連續3場比賽都是以由頭帶到尾的姿態輕鬆率先觸池。澳洲另一泳手甘普（Cate Campbell）同樣只參加50和100自另加一項接力，她和艾馬麥姬昂均屬短途專家。

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何詩蓓大戰兩大中長距離專家迪梅絲（左）和莉迪姬，仍能得到一面銀牌，難能可貴。（楊宇翹攝）

兼游100、200力戰不同距離專家

至於她在200米自由泳的最大對手、澳洲巨星迪梅絲（Ariarne Titmus），則參加200、400、800米自3個中長距離項目，從200和400自兩場決賽可見，她最後50米均憑冠絕所有對手的極強大衝刺力後上封后，完美發揮她中長距離泳手的力量與耐力，後勁凌厲。有「女版菲比斯」稱號的美國名將莉迪姬即使表現不及上屆亮眼，這位中長途女王參加200、400、800和1500米自4個中長距離項目，耐力驚人。

何詩蓓除了講明今屆奧運是「For Fun」的50自之外，兼游100和200自兩項，100自要面對艾馬麥姬昂和甘普等速度極高的短途專家，200自則要被迪梅斯和莉迪姬兩大中長距離王者包圍，強敵環伺之下，竟能連奪兩面銀牌，向世人展現她怪物級的兼項能力。

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何詩蓓在100米自由泳再添一面銀牌。（高詩琦攝）

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兩種不同的游法

何詩蓓自言擁有短途泳手經過長期訓練下的自然速度（Natural Speed），在200自決賽採取的是放頭策略，然後在最後50米盡力衝刺，力抗莉迪姬和迪梅斯等後上力超強的對手。

到100自決賽，她的划手頻率、力量和踢水節奏明顯加快不少，在一班短途專家面前，速度僅不及金牌得主艾馬麥姬昂一人。當然也會有其他泳手跟她一樣同時兼游100和200自，但只有她一人能在這兩個距離，兩種游法，兩班對手之下，連贏兩面奧運銀牌。正如她的教練比索（Rick Bishop）所言，「作為教練，我以她為榮，香港亦應該為她的成就感到自豪。」

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