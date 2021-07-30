何詩蓓奧運添銀　三破亞洲紀錄　香港史上首人奪兩牌

香港女飛魚再創歷史，何詩蓓再添一銀。何詩蓓早前在女子200米自由泳奪銀，已為泳隊港隊寫上新一頁，今日（30日）轉戰100米自由泳決賽，最終游出52.27秒，勇奪一面銀牌，並3度刷新亞洲紀錄，成為首名港將在同一屆奧運連奪兩牌，亦是港隊今屆第3面獎牌。
01體育記者楊宇翹﹑高詩琦東京直擊
香港女飛魚何詩蓓成為史上首名贏得游泳奧運獎牌的港將，及後轉戰100米自由泳，準決賽以首名晉級，並游出打破亞洲紀錄的52秒40，強勢殺入決賽。
何詩蓓決賽再衝牌，來自澳洲的艾馬麥姬昂（Emma McKeon）及甘普（Cate Campbell）將會是最大勁敵，蝶后絲祖唐（SJOESTROEM Sarah）及加拿大新星奧歷絲克（Penny Oleksiak）同樣不容忽視。
中央第5泳線出戰的何詩蓓，最終游出52.27秒，再創香港歷史摘下銀牌，同時再度刷新亞洲紀錄，獨攬兩面銀牌，成為香港史上第一人單屆勇奪兩面獎牌。
重溫：何詩蓓200米自由泳決賽，勇奪銀牌：
23歲的何詩蓓在香港土生土長，她5年前仍在香港受訓時，已成為歷來首位以A標出戰奧運的港將。2016年巴西里約熱內盧奧運，18歲的何詩蓓在200米自由泳初賽以1分56.91秒刷新香港紀錄，成為香港歷來首位晉級奧運準決賽的泳手。
同年暑假她赴美升學，到被稱為「泳術訓練營」的密歇根大學讀書兼受訓，繼續每天刻苦的訓練，成績持續進步。2017年世界大學生運動會連奪100和200米自由泳金牌，同年世界游泳錦標賽200米自由泳決賽在高手林立下以1分55.96秒再創港績，名列第5，踏上世界級泳手之路。
2019年世錦賽她在200米自由泳決賽以1分54.98秒又一次創下香港紀錄，並成為世界第4。她在大賽一直苦無突破，在今屆奧運，終於成功登上全球體育界最華麗的頒獎台。
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