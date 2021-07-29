東京奧運｜陳夢乒乓女單決賽挫隊友　中國一日三金兼鎖定明日兩金

中國今日再贏3面金牌！今（29日）晚乒乓球女單決賽，陳夢以4：2擊敗孫穎莎封后，令中國在混雙失利後，奪得今屆首面乒乓球金牌，也是中國今屆第15金。同日較早前，中國靠泳隊贏得兩金，「仙氣蝶后」張雨霏都有份，她先在女子200米蝶泳贏冠軍，之後與楊浚瑄、湯慕涵及李冰潔再贏得女子4x200米自由泳接力冠軍。

此外，中國在乒乓球男單及羽毛球混雙亦提前鎖定金、銀牌，但不計算在今日的獎牌榜中。乒乓男單方面，樊振東及馬龍及分別淘汰中華台北的林昀儒及德國的奧恰洛夫，會師明晚的決賽。羽毛球混雙方面，鄭思維/黃雅瓊與王懿律/黃東萍爭冠軍。



今場乒乓女單決賽除了是中國球手內訌，還是世界排名前兩名球手的交鋒，由「一姐」陳夢對「小魔女」孫穎莎。陳夢在8強淘了香港的杜凱琹，到4強再以4：0大勝新加坡的于夢雨，至於孫穎莎就在4強直落4局擊敗另一名爭標熱門、日本的伊藤美誠。

孫穎莎首局先聲奪人，以11：9贏出。兩人是隊友，十分熟路，經驗較豐富的陳夢之後連贏11：6及11：4領先。雖然孫穎莎之後以一局11：5扳平局數2：2，但最後陳夢再贏多兩局11：4及11：9，以局數4：2贏出今場決賽。

另外，日本的伊藤美誠在銅牌戰反勝于夢雨4：1得季軍。

陳夢奪冠後與教練馬琳擁抱。（路透社）

乒乓球女單三甲分別是冠軍陳夢（中）、亞軍孫穎莎（左）及季軍伊藤美誠（路透社）

自從乒乓球在1988年成為奧運項目後，中國在乒乓女單完成9連冠的霸業，從未讓其他國家選手贏得女單冠軍，而陳夢就是史上第7個贏得奧運女單冠軍的選手。之前6位分別是陳靜（1988）、鄧亞萍（1992、1996）、王楠（2000）、張怡寧（2004、2008）、李曉霞（2012）及丁寧（2020）。

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