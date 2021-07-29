東京奧運︱日媒揭機密文件　Lady Gaga原定偕渡邊直美亮相開幕禮

今屆東京奧運開幕禮被指毫無驚喜、內容沉悶，最令人留下印象的一幕，已是表演人員以「扮嘢大賽」方式，模彷奧運項目圖案。

有日本傳媒披露內部文件，指大會原定邀請Lady Gaga及渡邊直美表演，但計劃最終告吹。



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日本《週刊文春》披露一份東京奧運開幕禮的機密文件，文件上指開幕禮原本計劃邀請巨星Lady Gaga扮演Super Mario，身穿紅衣紅帽跳入綠色水管中，然後於主場館內另一個出口走出。

不過，Lady Gaga此時的「分身」會由日本喜劇演員渡邊直美扮演，同時演繹Lady Gaga及Super Mario兩角。

日本傳媒指歌手Lady Gaga原定會亮相今屆東京奧運開幕禮。（Getty Images）

據指渡邊直美原定會扮Lady Gaga及Super Mario．（渡邊直美instagram）

這個表演原先是為了呼應日本前首相安倍晉三、2016年於里約奧運閉幕禮時的同類演出，他當時以Super Mario形象示人，為觀眾帶來驚喜。可是據報導指，表演計劃雖於去年10月提出，但到今年春天，所有有關Lady Gaga的表演卻突然消失。

日本前首相安倍晉三2016年曾於里約奧運閉幕禮扮Super Mario．（Getty Images）

文件雖未有詳細交待原因，但就被指跟任天堂有關。據指任天堂本容許旗下遊戲音樂《超級馬里奧》、《薩爾達傳說》、《星之卡比》、《寵物小精靈》以及《妖怪手婊》等作為運動員出場的背景音樂，卻在最後一刻取消計劃。

今屆奧運開幕禮最驚喜一幕，表演人員扮睇唯妙唯肖，立即逐格重溫：（按圖放大）

表演人員配合鏡頭角度，以真人模仿一眾奧運項目圖像。（Getty Images）

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外界認為任天堂此是因民意而卻步，近日有調查顯示，日本國內有近83%民眾反對東京奧運在疫情下如常舉行；而開幕禮當日，場外亦有不少示威者聚集抗議。

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