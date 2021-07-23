東京奧運｜開幕禮入場音樂有玄機　Final Fantasy超音鼠暗藏其中

2020東京奧運正式開幕，今（23日）晚在東京奧運體育館（原名新國立競技場）舉行的開幕禮，運動員入場期間的背景音樂，原來有玄機。
今屆東京奧運終於開幕，開幕禮上各個國家及地區代表隊徐徐入場，主辦國日本當然不會放過機會，宣傳自家文化，將引以為豪的動漫和電子遊戲文化元素，散落於整個運動員入場式環節中。
每支代表隊入場前，工作人員都會高舉紙牌，當中已是運用漫畫式的對話bubble設計。而運動員進場期間，各種動漫迷耳熟能詳的遊戲歌曲，都以管弦樂形式為背景樂播放。第一首歌為《勇者鬥惡龍》的遊戲主題曲，意味運動員猶如扮演英雄，在奧運中戰鬥。
運動員入場期間動漫遊戲背景音樂清單：
勇者鬥惡龍〈序章：ロトのテーマ〉
太空戰士Final Fantasy〈勝利のファンファーレ〉
幻想傳奇〈スレイのテーマ～導師～〉
魔物獵人〈英雄の証〉
王國之心〈Olympus Coliseum〉
超時空之鑰〈カエルのテーマ〉
空戰奇兵〈First Flight〉
幻想傳奇〈王都－威風堂々〉
魔物獵人〈旅立ちの風〉
超時空之鑰〈ロボのテーマ〉
超音鼠〈Star Light Zone）
Winning Eleven（足球遊戲）〈eFootball walk－on theme〉
太空戰士Final Fantasy〈MAIN THEME 〉
夢幻之星 〈Guardians 〉
王國之心〈Hero's Fanfare 〉
宇宙巡航艦〈01 ACT 1－1 〉
尼爾〈イニシエノウタ 〉
復活邪神〈魔界吟遊詩－サガシリーズメドレー2016 〉
劍魂〈The Brave New Stage of History 〉
【舉辦開幕禮的東京奧運主場館】
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