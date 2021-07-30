何詩蓓奧運添銀｜三日摘兩銀關鍵在心態　「無壓力，好好享受」

香港女飛魚何詩蓓再締造歷史，在女子100米自由泳決賽勇奪銀牌，個人獨攬兩銀，同時再破亞洲紀錄，詩蓓賽後直言心態就是奪牌的關鍵。

01體育記者楊宇翹﹑高詩琦東京直擊



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何詩蓓在女子100米自由泳再添銀牌，游出52.27秒，3度打破亞洲紀錄，並成為香港首名運動會在同一屆奧運會拿下多過一面獎牌。

（高詩琦攝）

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這名香港女飛魚賽後接受訪問，直言今次出戰沒有太大壓力，並十分享受比賽，為達到賽前訂立的目標感到十分開心，「今次出戰不太緊張，因為我游之前期望不大，所以無壓力去游，好好享受賽事，結果打破個人最佳時間並贏得獎牌，當然十分高興。」

隔日再添獎牌，詩蓓坦言關鍵所在心態，「我知道自己緊張便發揮不了應有水準，今次以平常心出戰，因為比賽發揮好壞，80%與心態有關，另外20%才是體能，所以控制好心態便可有好表現。」

何詩蓓僅以0.31秒不敵澳洲的艾馬麥姬昂（Emma McKeon），但依然打破個人最佳時間，她直言今仗策略十分簡單，一字記之曰：衝，「其實由頭到底都是全力衝，最後25米所有人的差距一定十分近，所以最後10米低頭閉氣繼續直衝落去。」

何詩蓓奧運添銀 三破亞洲紀錄 香港史上首人奪兩牌

何詩蓓個人再添獎牌，成為香港首名運動員獨攬兩牌。（高詩琦攝）

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看台上沒有觀眾，游泳場館沒有以往的熱鬧，在詩蓓心中卻支持滿滿，「我知道港人對我十分支持，大家要早起身支持我，尤其是香港和東京有時差，十分多謝大家，加上不少人平時不看體育賽事，今次也專程支持我，這種正面鼓勵多於壓力，我也感到十分感動。」

何詩蓓今晚將再度登場，出戰女子50米自由泳初賽，於香港時間18：45在第11組亮相，爭奪晉級資格。已奪得兩面銀牌的詩蓓，坦言「50自」毫無壓力，希望享受賽事，並嘗試衝擊個人最佳時間。

何詩蓓再奪銀牌，看台上的隊友十分興奮。（楊宇翹攝）

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