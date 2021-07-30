何詩蓓奧運添銀︱香港飛魚背後兩個男人　教練大讚：我以她為榮！

2016年，何詩蓓抱學習心態，參加里約奧運。

5年後，她在東京奧運連奪兩面銀牌，4度打破亞洲紀錄。

登上體育界最高殿堂頒獎台背後，個人努力以外，還有兩大功臣——她在密歇根大學泳隊總教練博譚（Mike Bottom）和教練比索（Rick Bishop）。



早在2016年2月，當何詩蓓仍是密歇根大學一年生的時候，泳隊總教練博譚（Mike Bottom）已曾說過，「我們希望她可以入到決賽，如果詩蓓入到決賽，你永遠不知道。」言語之間，已對當年只有18歲的小妮子，充滿信心。

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何詩蓓與密歇根大學泳隊總教練博譚在東京奧運賽場合照。（密歇根大學泳隊官方Twitter）

教練預言5年後成真

2008年博譚接過游泳名將菲比斯（Michael Phelps）恩師包文（Bob Bowman）帥印，成為密歇根大學泳隊總教練。這間被稱為頂尖泳手「游泳訓練營」的名校，曾出產過無數世界級泳將，博譚形容，何詩蓓是個獨一無二的泳手，「她真的有機會。」

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他的預言當時未能成真，何詩蓓里約奧運在200米自由泳晉級準決賽，成為香港史上第一人，但在準決賽表現回落，未能闖入決賽。5年後，何詩蓓果然勇闖決賽，甚至踏上頒獎台，而且是兩次。

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何詩蓓和楊珍美游湖練水，比索為二人拍照。（Twitter＠RickBishop）

專責訓練她和加拿大泳手麥尼爾（Margaret Macneil）的教練比索，日夕陪伴何詩蓓艱苦鍛煉，就連她因疫情封池要改游湖水，比索依然相隨。他大為讚賞何詩蓓的心態，「她是我見過最樂觀正面的人，任何時間總是笑臉迎人。」

奪得第二面奧運銀牌後，何詩蓓說了一句：「Happy Swimmers, Fast Swimmers」（開心啲，游快啲），全球最受注目的大賽當前，仍能從容以對，這就是世界級。

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比索教練與何詩蓓與另一港將楊珍美合照。（Twitter＠RickBishop）

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由於美國新冠疫情嚴峻，去年6月何詩蓓回港訓練，當時正是帶着密大教練給她的訓練計劃回港繼續操練，就算分隔兩地，比索依然時刻關心她的練習進度。今年6月他其實已「轉會」，成為路易斯安那州立大學（Louisiana State University，LSU）總教練，比索特別從美國來港，訓練何詩蓓、何甄陶、楊珍美等一班留學美國的香港泳手。

比索一路陪伴何詩蓓由香港走到東京，見證看徒踏上奧運頒獎台一刻，他直言，「作為教練，我為她的成就感到驕傲。」他看着何詩蓓過去多年來付出一切，努力終於得到成果，由衷為她感到高興，「她到達了那個位置」，一個只有極少數泳手能置身的高峰，她做到了。

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比索教練已「轉會」成為LSU主教練，與博譚教練喜相逢。（密歇根大學泳隊官方Twitter）

日前200米自由泳決賽後，比索教練曾大讚何詩蓓「完全做到我們想要的賽前部署」，「今場比賽入面有4位奧運金牌泳手，其中一人更是世界紀錄保持者呢」，神情和語氣十分自豪。比索由美國、香港到東京一直相隨，今天（30日）何詩蓓在100米自由泳決賽再創亞洲紀錄贏得今屆奧運第二面銀牌，賽後她特別提到教練，「多謝教練一路陪住我訓練和比賽。」

比索教練不止訓練出何詩蓓，今屆奧運另一大放光芒的加拿大泳手麥尼爾，也是他的愛徒，東京奧運看台上，博譚教練便祝賀比索，「恭喜LSU新任主教練比索，過去5年和3年來，你孜孜不倦訓練何詩蓓和麥尼爾，如今你是穿金戴銀的教練了老友！未來在LSU也要繼續努力。」

他們的眼光、知識、經驗、信任和努力不懈，幫助何詩蓓將她的潛質全面發揮出來，達到她應有的位置。

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