何詩蓓奧運添銀｜她帶我們遊歷不真實　卻真實地游進偶像的世界

「不真實」，再次掛起銀牌的何詩蓓把這三字說了好幾次。

一屆兩銀，不真實。

香港市民蜂擁支持，不真實。

Instagram留言、點讚、追蹤數目每秒遞增，不真實。

成為歷史首人，不真實。

但，在何詩蓓心中，最似神話般的一幕，出現在傳媒席上。

兩面獎牌，為美國電視擔任旁述的「水神」菲比斯與我們一起見證。

01體育記者 楊宇翹、高詩琦日本直擊



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何詩蓓今日在100自決賽再次帶我們遊歷「不真實」，同樣的中間線道，同樣的獎牌，52.27秒同樣以亞洲紀錄完成……一屆兩牌如神話般的狀況，真實得非常夢幻。

三日兩銀，三度打破亞洲紀錄，在幾乎沒有幸運成份的游泳賽事，何詩蓓展現的是世界級質素，亦是香港歷來最佳泳手的氣派。

「呀，不要說我是最佳啊。」何詩蓓的謙虛是意料之內，她續道：「光想歷來最佳已經夠瘋狂了，但我也不知道說什麼好了。」

何詩蓓，展現世界級質素。（楊宇翹攝）

【何詩蓓100自與艾馬麥姬昂鬥法（按圖放大）】

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說到瘋狂，這三天何詩蓓確實令全城瘋狂。一大早市民躋入商場集氣睇直播，打工仔邊做邊開手機觀看，各大市場部忙着密謀「運動員一世免費」計劃，Instagram追蹤數字有如牛市藍籌……一切一切氾濫得有點瘋狂，也不真實。

「我用了電話15分鐘，那些數字很不真實……我不肯定我能否習慣這些關注，幸好我們人還在東京，有點距離未需直接面對。看到這一切非常感動，我希望大家的支持不是每4年出現一次，要有延續的。」

何詩蓓奧運添銀 三破亞洲紀錄 香港史上首人奪兩牌

由遠觀偶像到同場較量，何詩蓓在100自力壓Sarah Sjostrom（絲祖唐）。（高詩琦攝）

由奧運準決賽到奧運銀牌得主，何詩蓓花了5年努力，以往只能遠觀的偶像Sarah Sjostrom（絲祖唐）、 Katie Ledecky（莉迪姬）、Federica Pellegrini（柏歷堅妮），今屆何詩蓓把她們逐一擊敗，餘下來要追趕的會是艾馬麥姬昂（Emma McKeon）？

「艾馬是一個非常出色的泳手，你知嗎？剛剛是她首個大賽金牌，我也為她感到快樂；之後日子，很多事也會改變，我會進步別人也會進步，每次比上一次好就很足夠。」今次銀牌下次金牌，何詩蓓的級數也令讓我們感到很不真實。

「水神」菲比斯（右）今屆為美國電視台擔任評述，何詩蓓周四在準決賽游出亞洲紀錄，他亦在場。（Michael Phelps Instagram）

對於何詩蓓，今屆不真實的事林林總總，但虛無的網絡世界到手上兩面銀牌的實體，她笑言是「is crazy」亦「feel great」。惟說到傳媒席上一位巨星亦有見證這份光輝，何詩蓓心裏湧出一份難以形容的感動。

2008年北京奧運，何詩蓓在觀眾席上觀看菲比斯連環奪金，4年後她在倫敦下定了決心：「下次我要落去游！」2016年終與偶像同場，奈何未能晉級決賽，奧運在準決賽速速完結。接下來菲比斯退役，何詩蓓與偶像，就是準決賽與決賽之隔。

2008年北京奧運，何詩蓓在觀眾席見證菲比斯連環奪金。今屆，到菲比斯在傳媒席看到何詩蓓刷新亞洲紀錄。（Getty Images／資料圖片）

誰料到今屆東京奧運，菲比斯為美國電視台擔任評述，何詩蓓昨日在準決賽的亞洲紀錄，他亦看見。13年前的小女生蛻變奧運銀牌得主，13年後那個神一般的偉人在席見證，何詩蓓說這感覺真實得很神奇：「我沒有想過會這樣，很不真實，但我很感動；我想說的是，希望現在在電視前觀看我的人，未來一天，是我觀看你們吧。」

2021年，何詩蓓與菲比斯在沒有那準決賽與決賽之隔。三日兩銀，三度打破亞洲紀錄，她已游進偶像的世界。

何詩蓓已經游進偶像的舞台。（楊宇翹攝）

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