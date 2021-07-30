東京奧運︱中國男泳手奪今屆首金　汪順打破美國壟斷成孫楊後首人

中國男泳手爭一口氣，不亞於一班女將，型男汪順在200米混合泳決賽以新亞洲紀錄奪金。他不但是孫楊後第一位中國奧運游泳冠軍，更是「水神」菲比斯在此項目4連霸後首人。
今屆東京奧運中國泳隊「陰盛陽衰」，女將由仙氣蝶后張雨霏領軍，她先200米蝶泳奪金，再出戰女子4x200米自由泳接力，助中國隊以新世界紀錄連奪兩金。
直至今天，中國男泳手終於開齋，汪順於200米混合泳以1分55秒正率先觸池，打破亞洲紀錄，贏得今屆中國代表團第16面金牌。
在混合泳4種泳式之中，據指蛙泳是汪順弱項，這位男將在首150米後只排第二，可是他憑最後50米自由式的衝刺，交出全場最快的27.37秒分段而逆轉勝，成為中國泳隊歷史上於混合泳的首面金牌。他亦是繼被禁賽的名將孫楊之後，第二位中國男子游泳奧運冠軍。
汪順這面金牌可謂意義重大，皆因男子200混在過去4屆奧運，皆由美國「水神」菲比斯（Michael Phelps）奪金。
這位傳奇泳手從2004雅典奧運起，經歷退役再復出，卻始終雄霸這個項目。今屆賽事是菲比斯17年來首度缺席，結果由汪順力壓英國、瑞士、日本及美國等運動員贏得冠軍，足證實力。
其實上屆里約奧運，汪順正是屈居菲比斯之後摘銅，27歲的他已參加3屆奧運，也是今屆泳隊中最年長一員，賽後相當感觸。
他道：「這是對我多年來努力的認可。我要仔細地看看這面金牌，我是為了它才一直拼搏。這雖然只是一面金牌，但它比我想像的重得多，我的人生都包含在這裏面。」
▼▼▼中國新游泳男神汪順的集訓及私下生活：（按圖放大）▼▼▼
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