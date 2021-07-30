東京奧運．羽毛球︱李宗偉深情安慰新大馬一哥　幽諶龍一默展氣量

東京奧運男單羽毛球16強，馬來西亞球手李梓嘉負傷下反勝為敗，僅負中國球手諶龍出局。被視為李宗偉接班人的他，賽後向大馬人民道歉；李宗偉卻撰文安慰這位小師兄，「別氣餒，路還長。」



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馬來西亞男單今屆由獲譽為「李宗偉接班人」的李梓嘉出戰，這位球手在男單16強遇上去屆奧運金牌得主、中國的諶龍。

李梓嘉雖只花21分鐘就以21：8輕鬆拿下首局，但初段救球時擦傷右手，需即場處理傷口。第二局諶龍回勇以21：19追平局數，決勝局李梓嘉氣勢盡失，輸5：21；總局數以1：2慘被逆轉出局。

李梓嘉首戰奧運，於16強出局。（Getty Images）

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這位新大馬「一哥」被寄予厚望，賽後向民眾致歉，「現在許多人（因疫情被封鎖）不能出門，總是看電視支持我們（國家運動員）。我想為未能達成他們期望、贏得獎牌而道歉。」

李梓嘉坦言，即使首局控制比賽，但被追和後，經驗成為勝負分野。「第三局甫開始我就失去了注意力，而諶龍有豐富經驗，知道如何處理這種情況。我還有很多東西要學。」

可是，他認為自己並沒留下任何遺憾，肯定會重新站起來。「我沒有任何藉口，第一次參加奧運會，我仍需更加努力，為未來比賽做好真正準備。」

李梓嘉在今場初段受傷，未知是否被傷勢影響表現。（Getty Images）

過去李梓嘉也曾在大賽中失利，被輿論抨擊之時，李宗偉都會挺身而出為其平反。這位大馬拿督今日亦在社文網站撰文，安慰師弟不要失望。

令李宗偉立即扯火的四個字 撐球手變好心做壞事

「電視轉播看到你落寞的眼神，我知道，這不是你想要的結果，身為運動員，有誰上了場不想贏呢？你已經表現得很好，在力量、速度及技術上都不比諶龍差。馬來西亞人都知道，你已經盡力了。」

李宗偉今日在社文網站撰文，安慰李梓嘉，並指他正在經歷自己當年走過的路。（Getty Images）

從青澀到退役，李宗偉在奧運舞台始終未能獲得最高榮譽：

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2004年李宗偉首戰奧運，當時22歲的他也是16強止步；這位「無冕之王」過去三屆奧運，全不敵中國球手林丹跟諶龍，無法打破宿命。他特別能明白李梓嘉的心情，「你正在經歷當年我走過的路。前方的路還長著呢，有很多比賽等著你。」

他寄語李梓嘉要重新振作，勇往直前，「距離巴黎奧運只剩3年多，我相信再多些時間淬煉，你肯定可以更好，下屆奧運就看你表演！梓嘉，全馬來西亞都是你最強後盾，一定要加油，我跟馬來西亞人都為你驕傲。」

李宗偉在5年前男單決賽，正是不敵諶龍得銀牌，他在文尾選擇幽對方一默，「哼，怎麼又是你？罰你一周不能入境大馬。哈，開玩笑，老友，接下來的征程，繼續加油。」展示出無比氣量，雖然經已退役，但李宗偉依然是羽毛球界傳奇。

李宗偉與林丹亦敵亦友：

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