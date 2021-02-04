【羽毛球】令李宗偉立即扯火的四個字　撐球手變好心做壞事

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-04 17:47

馬來西亞羽毛球「一哥」李梓嘉近期狀態不似預期，令他飽受球迷批評，羽毛球專頁《羽你同行》挺身而出為他辯解，不料「小編」好心做壞事，一句話激得一代名將李宗偉親自以長文嚴辭駁斥。

大馬球王李宗偉前年退役，現時22歲的李梓嘉被捧為他的接班人，可是這位男單世界排名第11的球手最近成績滑落，上月兩站泰國公開賽分別在半準決賽及首圈出局，年終賽更是小組三連敗，引發馬來西亞球迷批評他不配「大馬一哥」的封號。

來自馬來西亞的羽毛球專頁《羽你同行》在網上撰寫評論，希望為李梓嘉平反，並呼籲外界能給予這位小將耐性，然而作者卻引錯例子，他寫道：「李宗偉正式成名的年齡是27歲，算是大器晚成。」

這句說話最終鬧出更大風波。

李梓嘉被捧為李宗偉「接班人」，但上月表現未如理想。（BWF官網）

從青澀到退役，李宗偉在奧運舞台始終未能獲得最高榮譽：

+ 4 + 4 + 4

要知道早在27歲前，「大馬拿督」李宗偉已奪得多哈亞運男單銅牌、北京奧運男單銀牌等獎項，又何來大器晚成？

結果引來李宗偉本尊在社交網站上大反擊，長文反駁《羽你同行》，「與事實不符並且不尊重」。他又指控作者胡亂利用「李宗偉」三個字跟馬拉男單成績扯上關係，反問對方：「敢問這個舉動居心何在？」

李宗偉長文批評《羽你同行》不尊重自己。（網上截圖）

雖然《羽你同行》的「小編」最後向李宗偉道歉且已獲對方接受，但「拿督」似乎仍未下火，強調對方的「所謂善意鼓勵」，只會給球員帶來更多不必要的壓力及罪名。

李宗偉向來對後輩愛護有加，不時出言勸勉年輕球手，相信他今次罕有反擊也是同出一轍。他最後寫道：「希望每一個球員做好本份，守住自己的崗位，就是給大眾一個最好的交代。」

李宗偉與林丹亦敵亦友：