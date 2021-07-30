東京奧運｜新彈床女神遺憾得銀　淚灑人前獲網民安慰：是仙女嗎

中國在女子彈床包辦金銀牌！朱雪瑩及劉靈玲憑高水平表現取得評判青睞，不過被內地網民封為「新彈床女神」的劉靈玲賽後爆喊，原因令人心酸。



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東京奧運女子彈床比賽正式展開，兩位中國運動員劉靈玲及朱雪瑩，在資格賽已經取得領先優勢，分別得到105.470分和105.300分，以首兩名晉級決賽。

雖然兩人於決賽的動作難度分相同，不過劉靈玲在一個後向動作出現了小失誤，最終僅得56.350分；而隊友朱雪瑩表現完美，憑56.635分摘得金牌。朱雪瑩成為繼何雯娜於2008年北京奧運奪金後，13年來首位女子彈床奧運冠軍。

朱雪瑩（左）及劉靈玲為中國包辦女子彈床金銀牌。（Getty Images），

中國包辦這項目金銀牌，原本是開心的事，兩位姑娘賽後受訪，本也瞇著眼睛甜笑着。可是問着問着，錯失金牌的劉靈玲忍不住淚流滿面，哽咽道：「奧運會是所有運動員的夢想，我表現已經很好，發揮了80%水準，狀態還是可以的。」

劉靈玲落敗後感觸落淚。（Getty Images）

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其實劉靈玲曾獲世錦賽、亞運會及世界盃冠軍，她就只欠一塊奧運金牌。2016里約奧運她只作為替補，已決心要於東京奪金。可是2019年世錦賽暨奧運測試賽，她犯錯左腿卡在機器縫隙裏受傷，只能被輪椅推走；意外一度令她以為生涯就此終結，卻始終忍著傷痛堅持到今日。

↓↓↓劉靈玲獲封新彈床女神↓↓↓

劉靈玲憑標緻的容貌及驕人身材獲封新彈床女神。（劉靈玲微博）

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「拿了那麼多金牌，就差奧運了，這一次就是衝著金牌去的。」但今日於完成動作後，她已深知不妙，一臉複雜地走下彈床，坐在一邊痛哭。

「這應該是我的最後一屆奧運會了……」看來她跟奧運金牌就是沒有緣份。隊友朱雪瑩此時把師姐抱進懷裡，場面感人。

劉靈玲自言是自己最後一次參加奧運。（Getty Images０

網民當然也為劉靈玲感到可惜，這位女將今日亮相，憑標緻容貌及驕人身材，不禁令網友也讚嘆「是仙女本仙嗎？」。有人又封她做新彈床女神，「長得很像明星馬思純。」

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