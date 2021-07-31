東京奧運｜難民跑手跌倒被拋離幾十米　賽後崩潰模樣看哭網民

難民隊代表捷安查克（James Chiengjiek）今日早上參加男子800米跑初賽，途中切線時意外地其他選手絆跌倒下。儘管自知肯定無法晉級，仍盡力起身追趕，最後慢其他選手十多秒衝線。衝線後，捷安查克跪在地上痛哭，直播鏡頭影不到有其他人去安慰他。很多網民見到這一幕都表示心碎，很希望給他一個擁抱。



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捷安查克出戰男子800米初賽。（路透社）

捷安查克在初賽第3組排第5線道起步，經過首100米後，所有跑手開始找機會切線，走進內檔跑。不過，捷安查克切線時疑時，被後面的選手絆倒，跌倒在地上。雖然他咬緊牙關，馬上起來繼續跑，但在800米的比賽，這樣跌倒的話，會是致命的失誤，其他選手都領先住他至少幾十米直至終點。

【捷安查克跌倒及包尾衝線的時刻】

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最後，捷安查克以2分2.04秒完成，以包尾衝線，不能晉級，比尾二的跑手慢超過14秒。他衝線後，十分失望，跪在地上痛哭。從直播鏡頭所見，未見有其他跑手上前安慰他。捷安查克在Twitter及Reddit引起熱議，有網民見到這一幕，紛紛高呼心碎了，認為他很有體育精神，希望給他一個擁抱，並祝願他3年後在巴黎奧運跑得更好。

【捷安查克賽後跪下痛哭】

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23歲的捷安查克在南蘇丹出世，他的父親是一名士兵，於1999年的內戰中身亡。捷安查克小時候在南蘇丹成長，但有可能被人綁架，繼而強迫成為少年士兵的風險，所以在13歲逃離成長的國度，抵達肯亞。他之後在肯亞北部的難民營中讀書，並開始跑步。

當捷安查克離開跑道上去時，情緒仍未能平伏。（Twitter）

「那時候，我意識到自己可以成為一名跑手。如果上帝給予你一項天賦，你一定要好好運用。」他在難民營與其他小朋友一起開始學跑步時，連一對合適的跑鞋也沒有。他曾說：「我們全都受過傷，因為穿錯鞋。之後，我們會分享跑鞋，如果你有兩對鞋的話，你一定要去幫沒有鞋的人。」他將獲得資助前往加拿大讀書。

他在5年前的里約奧運首次參賽，在400米跑初賽造出52.89秒，而他今屆就跑800米。縱使沒有意外，他很可能都會在初賽出局，但他渴望跑出自己最佳水平而敗，而非像現在因為跌倒而止步。

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