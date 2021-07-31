東京奧運直擊｜風帆女孩陳晞文奧運謝幕　她說走到這一步已無憾

「Joyeux anniversaire」（生日快樂），傳媒區突然傳出法文版生日歌，女子RS:X銀牌得主碧伉（Charline Picon）邊唱邊接受電話中友人祝賀。

「她真的很厲害，生完小朋友復出，然後銀牌。」完成了生涯最後一場奧運賽事的陳晞文說。

她認命，自問能力不及外國選手。

她堅持，除了努力下去，就沒有退路。

她感慨，如海浪般的生涯，9年試煉換一完美句號。

跌過痛過迷失過，晞文說：「我平安地走到終點了。」

01體育記者楊宇翹、高詩琦現場直擊



了解當日全部賽程：緊貼2020東京奧運 最新賽程兼即睇獎牌榜

人生如風帆：天氣不似預期，賽事延期甚至取消，開賽間起猛風大浪，在海中心的你只有頂下下去這個選擇。

以上一席話說來老土，但香港代表陳晞文就以生涯證明，俗氣道理的真諦，確實存在。

延伸閱讀：

關於陳晞文堅持的是，要由切除整個脾臟說起（按此）

陳晞文（右）完成獎牌賽。（高詩琦攝）

由9年前倫敦集訓，被一架帆船撞至墮海，5條肋骨斷了，脾臟被斷骨壓開三節，陳晞文就知道餘下旅程並不簡單。2014年勇奪亞運金牌，惟2年後她卻被後浪蓋過，無緣里約奧運。那時候是陳晞文的人生低潮，胡思亂想一蹶不振；但最終她撐過來。

今日在女子滑浪風帆RS:X獎牌賽以第7名完成，總成績第8完成本屆賽事。起起跌跌9年，陳晞文認為，經歷多是一種養份：「有時候就像風帆一樣，前日大風大浪，今日風平浪靜，經歷多了，最後行到這一步，沒有令自己失望。」

陳晞文走過不少高山低谷。（高詩琦攝）

上過高峰、跌過低谷、一直堅持，晞文認為自己的故事與劍擊的張小倫及體操石偉雄相若：「失落里約好失望，但原來撐下去，如今在東京是另一番味道；與小倫、石仔有點似吧，他們讓我明白，原來大家都在經歷一些事，自己的什麼付出努力，好少事，好普通。」

來到很大機會是人生最後一場奧運賽事，晞文以第8名作結，她直言滿意又遺憾，因為排名未能超越教練陳敬然（阿英）的北京奧運第6名。

RS:X在今屆奧運成為絕唱。（高詩琦攝）

+ 7

「好難架喎。」阿英笑着。阿英9年間陪伴晞文經歷高山低谷，見證她由谷底自救，阿英認為晞文的成就不能用成績衡量：「她是100分，能夠參與奧運，谷底裏逃出，每日認真訓練，放棄好容易，堅持好難，但她做到了。」

在風浪中戰鬥，在漩渦裏破繭，晞文最後以一席話寄語後輩：「風帆變數大，一時控制不了的變數，你可以做的是做好本份，認真訓練、享受這個運動。這樣才能對得住香港運動員的稱號。」

對於陳晞文（圖）的表現，總教練陳敬然表示滿意。（高詩琦攝）

【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】

+ 5

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇

+ 78

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事