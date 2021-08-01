東京奧運直擊｜港隊男花憾負俄羅斯　跌入名次賽　吳諾弘表現亮眼

「香港劍神」張家朗再度登場，與「大師兄」張小倫﹑蔡俊彥及吳諾弘出擊，於男子團體花劍8強惡鬥俄羅斯。

面對平均年齡約20歲的俄羅斯，分數一度被拉開至8分距離，教練Greg決定由小將吳諾弘入替，成為今仗的「X-Factor」，收窄差距，惜港隊隨後以39：45不敵俄羅斯，今日稍後將爭5至8名。

01體育記者 高詩琦﹑楊宇翹 東京直擊



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張家朗早前在男子個人花劍勇奪驚喜的第一金，大增男花隊在團體賽的爭牌信心，8強與世界排名第4位的俄羅斯對壘，爭奪4強席位。

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香港花劍隊8強惡鬥俄羅斯。（高詩琦攝）

蔡俊彥打頭陣出場，與俄羅斯的K保路達捷夫（Kirill Borodachev）交手，港隊先以3：5落後。隨後上場的張家朗延續個人賽的氣勢，登場隨即連取3分，但港隊仍以1劍落後俄羅斯。

36歲的「大師兄」張小倫面對平均年齡約20歲的俄羅斯隊，打得較吃力，港隊落後至3分，蔡俊彥與張小倫上場未能收復失地，被拉開至17：25，教練Greg決定調入吳諾弘，嘗試挽回劣勢。

張家朗再度登場，領港隊衝擊另一面獎牌。（楊宇翹攝）

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今仗因機件故障而拖延不少時間，張家朗及後上場繼續主動打法，今局即使細分拿下8：5，惟未能收窄差距。吳諾弘之後首度奧運亮相，是港隊的「X-Factor」，這名小將落場沒有壓力，打出驚喜，細分打出7：5，追至32：35，港隊反超前依然有望。

小將吳諾弘後備入替，打出驚喜，比分收窄至3分落後。（楊宇翹攝）

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蔡俊彥嘗試盡早收窄差距，急於追分反而失誤更多，俄羅斯再度拉開4分優勢進入最後一局。「守尾門」的張家朗登場隨即連取兩分，惜最終以39：45落敗。

港隊稍後將出戰名次賽，爭奪5至8名。俄羅斯晉級8強後將對美國，另一戰線法國率先晉級4強，對手為日本或意大利的勝方。

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