東京奧運．張小倫｜十六年的三個篇章　捨掉生活只為最可貴的今天

近五年，關於張小倫退役的故事，寫了不下十次。

寫到今天，他36歲，沒退，更出戰東京奧運。

然後，我們數着，從2005年加入香港男子花劍隊，他經歷了七代人。

那是什麼概念？例如，第一次跟今屆一起出戰奧運的隊友蔡俊彥見面，那時蔡俊彥才小學四年班，小倫哥哥已是小學劍擊班的教練。



張小倫。（余俊亮攝）

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第一章：堅持是捨掉生活

「幾個隊友，二十出頭，唔識攰，跟他們打我好大鑊。」

「一過30歲已是兩回事。現在運動量一大，全身痛幾日，每晚12點前一定要睡覺。」

以前張小倫說得最多的是，哪家火鍋夠新鮮、哪家和牛夠juicy，一星期最少三、四晚出街吃飯，宵夜酒局走兩場。十一年前我們第一次做訪問，他帶我去新法書院附近一間海南雞飯，還說周潤發都是熟客。

近一年多，朋友約會他大都推掉，外出晚飯不超過十次。

「唔好意思，玩樂要等奧運後。現在多了一份責任，要隨時準備打奧運。」

「隨時準備」的意思是，一年多以來每天這樣過：早上8時起床，返體院吃早餐後，打劍健身午飯休息治療再訓練，6點準時放工，張太在家煮定少油少糖少鹽少肉多菜健康餐。他曾經每餐最少兩碗白飯，但這個飯桶晚上已不再吃澱粉質，就算再肚餓，都只堅持飲水，然後大被蓋過頭，死忍到明早才吃那份麥皮加牛油果的體院早餐。

日常至愛的珍珠奶茶與蛋撻，早已忍痛戒掉，路過麵包店飄來蛋撻香，只好「聞咗當食咗」。

身高1米88，體重80公斤，體脂比率11%（一般是17％至23％），這副身體不是天掉下來。

「以前多姿多采，放假會去釣魚，夜晚約人食飯飲酒。」

我記得，某年初夏，他說過要勤加操練，練好一身腹肌，不為什麼，只為「船P」。

現在放假，他5點半起床跑步去，跑山、跑沙灘、跑運動場，再去健身。

「這兩年為了奧運，我放棄所有正常生活。」

「我成世人從未如此認真過，現在對待所有事情都非常認真。」

東京奧運男子花劍個人賽，張小倫（右）終於一嘗奧運滋味。（高詩琦攝）

第二章：堅持是想過離開

對於他，奧運是一場長達十六年的掙扎。

在認命與堅持之間，轉捩點是一次他去不了的亞運。

背後人事千絲萬縷，心底裏頭愛恨交纏，三年後的今天，依然說不清。

2018年雅加達亞運選拔，一隊4個名額，張家朗、崔浩然、楊子加已經出線，最後一席位，是張小倫與蔡俊彥之爭。

劇情發展不難猜，大師兄落選了。

他決定，打完兩星期後的亞洲錦標賽，離隊退役。

「又憤怒，又失望，對所有人所有事都心灰意冷」。

亞錦賽前一星期，他瘋狂跟朋友打麻雀、食宵夜；比賽前一晚，他輾轉反側，心裏壓住一塊大石頭。

「去找汪導（教練汪昌永）飲啤酒，飲到兩點，是farewell吧？明明好嬲，一心要退役，但當真的要退，原來捨不得，是遠超預期的捨不得。」

人生最後一次亞錦賽，他形容自己「癲咗」，教練在旁說什麼，全都不入耳，他只聽到自己的呼吸和心跳，對手一招一式，看來竟變成慢動作，兩個冠軍級韓國劍手，都被他打下，一舉奪得人生第一個亞洲冠軍。

個個對手忌憚他在兩個月後的亞運再發圍，他卻只能坐在劍道上無奈流淚。

當時他已賣掉與弟弟合資開了幾年的幾家餐廳，拿着一筆資金打算進軍內地飲食市場，又逐漸投入教劍事業，退役只是時間問題。

直至汪導第N次找他。

「你做餐廳，什麼時候什麼年齡也可以，你做運動員，你的青春那麼短暫，機會不等你……」

張小倫模仿汪導的南京口音，似模似樣。這些話，他聽過很多次。

2006年，他全職打劍才一年，因為教練不讓他出戰亞錦賽，他憤然離隊，跑去學廚，但被汪導勸回來。

2016年，眼見張家朗、崔浩然等師弟已成大器，他自覺是時候交棒，寧願晚晚留守筲箕灣東大街的餐廳，張老闆看舖比打劍更忙。

於是，後來出現了「最後一次亞錦賽」、「最後一次全運」、「最後一次世錦賽」……

然後，「人生第一次奧運」。

張小倫好幾次想過離開，最後還是留下來。（高詩琦攝）

第三章：堅持是一起成長

2019年5月，第一場奧運積分賽（世界盃聖彼德堡站），港隊奪得團體亞軍，寫下香港體壇歷史。

奧運資格賽為期兩年，但打兩、三站已大約知道有否希望繼續爭取入場券。張小倫在亞錦賽後抱住「再試半年」的心態被汪導留了下來，聖彼德堡一役後，他想，香港隊真的不再一樣了？

「以前法國、意大利碰到香港隊最開心，『合埋眼打』都贏。香港隊由被對手看不起，到現在人人都不敢掉以輕心，在我這個位置見證十多年的變化，感覺很amazing。」

對於香港隊參加奧運團體賽，張小倫一直不敢想像。畢竟他2005年入隊之時，港隊只有他一個全職運動員，劉國堅、黃金球兩位師兄都是「兼職港隊」﹐港隊甚至連湊夠人參賽都有難度，現在我們竟是奧運積分排名第5的隊伍。

這都是一代代劍擊人的努力。我們數着十六年來的劍手——

劉國堅、黃金球、張小倫。

顏冠一、張啟東、張小倫。

張小倫、朱詠康、梁永輝。

張小倫、陳健雄、陳力行。

張小倫、崔浩然、楊子加。

張小倫、張家朗、蔡俊彥。

張小倫、吳諾弘。

張小倫憶起第一次見蔡俊彥時，蔡俊彥還是喇沙小四學生。

「那時我去喇沙幫手教劍，蔡俊彥一個大斜孭袋，膊頭掛住一對波boot，踢完波一身躐遢走來學劍。」

當年那個經常被小倫哥哥罵的四年班小學雞，現在已是世界排名第8的隊友。

我問張小倫如何詮釋這十六年，他說「去到呢個moment唔通唔頂埋佢」，但能夠來到「呢個moment」，已是一種教人佩服的堅持。

「好漫長、好漫長，十六年的每一頁故事，都帶領我成長……到我這個年紀，仍有能力付出，我在隊裏應是都有一定重要性吧？繼續幫助隊友，是一種責任。」

說回之前五年寫過的那十篇「最後一次XXX」，裏面有這樣的一句，「奧運或許是劍擊生涯唯一的遺憾，唔係我就唔係我」。那時候我也如此相信。面對困境，逃離很容易，就像張小倫隨時可以退役。但他沒有。他選擇留低、嘗試、堅持；因為愛，因為責任，因為強大。然後，他沒有遺憾，他擁有奧運了。

張家朗摘下奧運金牌，張小倫說：「都當自己攞咗啦！」

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