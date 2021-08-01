東京奧運直擊｜港隊男花先輸德國再挫埃及　名次賽第7名完賽

香港男子花劍隊8強憾負俄羅斯，只能轉戰男花團體賽名次賽，先以38：45不敵德國，及後與埃及爭奪第7名，兩軍的實力有差距，即使吳諾弘有傷在身，港隊仍然以45：21擊敗對手，以第7名完成東京奧運之旅。

01體育記者 高詩琦﹑楊宇翹 東京直擊



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由「香港劍神」張家朗﹑張小倫﹑蔡俊彥及吳諾弘組成的花劍隊，早前8強不敵俄羅斯後，轉戰排名賽，爭奪以第5名完成東京奧運。

港隊男花憾負俄羅斯 跌入名次賽 吳諾弘表現亮眼

港隊變陣出擊，8強戰表現亮眼的吳諾弘取代「大師兄」張小倫正選上陣，港隊戰畢上仗不久，加上還未從上仗落敗回復過來，港隊大部分時間落後，一眾港將末段急起直追，依然未能收窄比分，以37：40進入最後一節，「守尾門」的張家朗未能平反敗局，最終以38：45再輸一場。

吳諾弘排名賽正選上陣。（高詩琦攝）

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港隊與埃及爭奪第7名，排出相同陣容出擊，張小倫先列後備。吳諾弘甫上陣輕微拉傷大腿，需要接受軍醫治療，幸好並無大礙繼續作賽，打法亦有所調整。

吳諾弘負傷堅持上陣，狀甚痛楚，未能回復至百分百的體能狀態，仍然以細分5：3擊敗對方的「守尾門」劍手，港隊拉開至25：15，分差愈拉愈大，其後未遇太大壓力，結果以45：21大勝對手，以一場勝仗結束今次奧運之旅。

【港隊8強憾負俄羅斯】

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【重溫張家朗奪劍擊首金】

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奪奧運金牌後15小時的張家朗：