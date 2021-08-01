東京奧運｜危地馬拉哥頓神奇之旅告終　負安賽龍爭銅牌｜羽毛球

4度出戰奧運會，危地馬拉羽毛球男單球手哥頓打出驚喜，首度殺入4強，挑戰丹麥的安賽龍，可惜神奇之旅未能延續，直落兩局不敵對手，明晚轉戰銅牌戰。

東京奧運羽毛球男單金牌，將落在安賽龍或諶龍手上，力爭衛冕的中國球手諶龍輕取真庭，晉級決賽。



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危地馬拉男單球手哥頓（Kevin Cordon）先在分組賽擊敗港將伍家朗，戰至淘汰賽過關斬將，躋身最後4強，成為首名晉身奧運準決賽的拉丁美洲球手。

哥頓挑戰4號種子安賽龍（Viktor Axelsen），首局二人比分較為緊湊，哥頓更一度領先，可惜這名34歲的危地馬拉球手穩定性不足，不時打出精彩的扣殺球，亦時常有控球失誤，即使一度領先依然未能拿下首局，哥頓以18：21先輸一局。

安賽龍兩局擊敗哥頓，殺入決賽力爭首面金牌。（Getty Images）

戰至次局，哥頓體力下降，未能招架得住安賽龍的擊球，失誤亦同時增多，初段已拉開差距，再被安賽龍以21：11再下一城，直落兩局淘汰哥頓。

即使哥頓落敗，落入銅牌戰將與真庭交手，力爭危地馬拉史上第2面奧運獎牌。

危地馬拉球手挫伍家朗後勇闖4強 成拉丁美洲第一人

來自危地馬拉的哥頓未能再演巨人殺人的角色，不敵諶龍4強止步。（Getty Images）

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男單另一個決賽席位，由中國的諶龍與印尼的真庭（Anthony Ginting）爭奪，力爭衛冕的諶龍今仗未遇太大阻力，順利以21：16及21：11直落兩局擊敗對手，躋身決賽與安賽龍爭金。

東京奧運將於明晚（2日）香港時間19：50上演「雙龍大戰」，過往二人曾經交手19次，諶龍往績上佔優，贏得其中14次。

諶龍輕取真庭，衛冕金牌再進一步。（Getty Images）

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