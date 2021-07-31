東京奧運︱危地馬拉球手挫伍家朗後勇闖4強　成拉丁美洲第一人

香港羽毛球代表伍家朗早前於男單分組賽不敵危地馬拉球手哥頓（Kevin Cordon），後者出線後連過兩關，今日（31日）殺入4強，是首位晉身準決賽的拉丁美洲球手。

「只要用心打，所有球手都是同等的。」即使接下來要鬥世錦賽冠軍、丹麥球手安賽龍，他仍無畏無懼。



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還記得在羽毛球男單分組賽中，淘汰「香港一哥」伍家朗的危地馬拉球手哥頓嗎？當時香港傳媒紛紛以「爆冷」形容他，但這位世界排名59位的運動員今天闖入4強，創下歷史。

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重溫伍家朗對哥頓的精彩圖輯：（按圖放大）

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哥頓小組出線後先勇挫荷蘭球手卡爾尤（Mark Caljouw），今日面對曾擊敗世界「一哥」桃田賢斗的韓國球手許侊熙，只花42分鐘便以直落兩局21：13、21：18取勝，晉級準決賽。

第四屆參賽的哥頓，終成為奧運歷史上首位晉身羽毛球男單4強的拉丁美洲球手，將爭取國家史上第二面奧運獎牌。

也許大家也記得他鬥伍家朗時的激昂怒喊，每得1分就叫1次，氣勢逼人。這位34歲球手今日獲勝一刻同樣興奮，握拳仰天長嘯，再抱頭落淚，更一度倒在地上良久，享受勝利的感覺，可見他有多重視這趟旅程。

哥頓贏出決勝分後握拳仰天長嘯。（Getty Images）

哥頓改寫羽毛球歷史，賽後激動慶祝逐格睇：（按圖放大）

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他雖然贏過兩屆泛太平洋錦標賽冠軍，但奧運卻是另一種層次，頒獎台長年來被亞洲及歐洲球手壟斷。他至今仍不太相信，自己創造了歷史新一頁，「你相信嗎？」他反問記者。「這種感覺太美妙了。我仍是個小孩、打得像個小孩，享受箇中樂趣，做到最好。」

下一場賽事，哥頓會遇上里約奧運銅牌得主、丹麥球手安賽龍，又是另一面高牆。

他說要跟這些只能在電視直播上看到的球手比賽，難度相當高。「若把危地馬拉跟亞洲及歐洲去比較，資源、訓練方法等當然有很大分別，這就是現實。」

「可是我們有一樣東西是共通的。當你用心訓練、用心打，美好事情就會來到你的人生中，我們都是同等的。」這就是哥頓能夠一路走來，遇強愈強的原因。

哥頓改寫羽毛球歷史，成為首位殺入男單4強的拉丁美洲球手。（Getty Images）

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