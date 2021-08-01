東京奧運｜一個賭博決定成就歷史　中華台北男雙金牌屬於三個人

看羽毛球賽，坐在場邊的教練通常都是上年紀的大叔級人馬，但中華台北的教練卻是一名外表看來較年輕的四眼男。

這名中華台北「麟洋配」男雙封王的幕後功臣，名叫陳宏麟。他也是前羽毛球手，退役才3年，更是王齊麟的前雙打拍檔，所以十分熟悉「麟洋配」的打法。

轉換了位置，將希望傳承下去，在他的訓練及指導下，兩位師弟為中華台北贏得奧運史上首名羽毛球金牌。



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王齊麟（左）及李洋（右）奪得男雙金牌後，與教練陳宏麟合照。（Getty Images）

同樣在1995年出世的王齊麟及李洋，昨晚在男雙決賽擊敗中國「雙塔組合」李俊慧及劉雨辰，為中華台北贏得羽毛球首金。王齊麟及李洋雖是國中同學，早已認識，但3年前才真正拍檔出賽，由世界排及150位之外，打到現在登上奧運最高的頒獎台。

王齊麟及李洋是羽毛球名校台北中山國中的同學，男單球手王子維也是兩人的同學。王齊麟較早接觸羽毛球，早是薄有名氣的明日之星，至於李洋的起步較遲，小時候學過手球，但因為手形太細，選拔失敗，由11歲起改學羽毛球。

奧運頒獎台上，王齊麟為李洋戴上金牌。（路透社）

在國中時，兩人曾經交手，當時王齊麟實力超群。李洋憶述，當他與王齊麟握手後感到震驚，「他的手怎麼長這麼多繭，原來要當學校的一哥，需要付出這麼多努力」。兩人長大後，先後入選中華台北代表隊，但兩人各有雙打拍檔，分別取得不俗的成就。

李洋由2015年起夥拍李哲輝，兩人合力在2018年亞運男雙摘銅。王齊麟就由2014年起拍檔陳宏麟，同樣在2018年打出代表作，於世錦賽男雙得季軍。原本各有拍檔，王齊麟及李洋組合起來的緣分，來自陳宏麟的退役。

陳宏麟（右）以前還打過混雙。（Getty Images）

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陳宏麟比兩人大9年，當他與王齊麟在世錦賽摘銅後，決定淡出前線，轉任教練，並為王齊麟物色新拍檔。陳宏麟說：「當初的原因，一個是我搭王齊麟，我很清楚打到後面，我快撐不住，羽球的體能年紀，特別是能力非常重要，永遠是第一優先，其他才是技戰術。然後齊麟我很熟，李洋則因為常一起練球，我觀察很久，他們又是國中同學，彼此很熟悉，我覺得兩個搭有機會往上走。」

王齊麟（左）、李洋（右）與陳宏麟溫馨合照。（臺灣土地銀行Facebook）

王齊麟及李洋除了識於微時，打波風格截然不同，能力互補。王齊麟身材較高大，力量又較強，擅長後場，至於李洋在前場較靈活，頭腦清晰。在2018年底，李洋放棄辛苦累積而來的排名及分數，更換拍檔，首次與王齊麟組合，一切幾乎由零開始。對於兩人及教練陳宏麟而言，這個決定是一次賭博，當年有人不看好，有人質疑，有人批評。

要回應質疑，最好的方法就是打出成績。2019年2月，王齊麟及李洋組合後首次出賽，參加西班牙大師賽，他們連過5關，在決賽擊敗韓國組合封王。這次成功亦給予他們信心，繼續「雙拍合璧」。在2019年，兩人還一起贏得韓國大師賽及印度公開賽等冠軍，世界排名節節上升，在8月已經打入前10名。

王齊麟去年在社交網站祝賀陳宏麟生日快樂，讚對方樣子不會老，是「凍齡的老大」。（王齊麟Instagram）

經過疫情的2020年，王齊麟及李洋今年初在泰國舉行的3項比賽，連贏3個冠軍，為他們備戰奧運打下強心針。不過，外界仍較看好印尼組合男雙封王。在東京奧運男雙A組，王齊麟及李洋首戰失利，戰至第三局，「刁時」激鬥，終以25：27落敗，不敵印度的組合

由於防疫，東京奧運就連教練人數都有限制，場邊只能有一位教練，甚至只能是總教練，所以在首場比賽，35歲的陳宏麟未能到現場督師。陳宏麟表示，王齊麟及李洋首戰落敗後當晚，來到他的房間，他見兩人的壓力非常大。陳宏麟說：「我跟他們說，不是你們狀態不好，是你們沒去思考，要怎麼去應對這些事情，太緊張了，隔天我讓他們放鬆，空一天去想想，就是從地獄爬起來，當作輸得去打。」

陳宏麟、王齊麟及李洋三位一體的男雙組合。（Instagram）

之後，陳宏麟坐鎮場邊，王齊麟及李洋重新出發。兩人在第二場分組賽擊敗英國組合，重回勝軌。到最後一場分組賽背水一戰對印尼世界排名第1組合，他們贏局數2：1，晉級8強。

在淘汰賽，「麟洋配」打出最高水平，先贏東道主日本的組合，再勝印尼世界排名第2的拍檔，最後在決賽擊敗中國「雙塔組合」封王。「麟洋配」只是拍檔比賽3年，陳宏麟怎也想不到，夢想怎麼那麼快便成真。

王齊麟（右）及李洋在男雙摘金。（Getty Images）

陳宏麟說：「沒想過他們會走到這裏，加奧運沒有問題，設定目標只有前八，好點拚個前四。因為籤抽出來後，他們有點慌，第一場又打不好。」他坦言，奧運延期是王齊麟及李洋的原因之一，可以讓他們在2020年閉關大半年訓練技術，而且拍檔多一年參賽，能更了解彼此。

王齊麟及李洋都很感謝陳宏麟的教導及信任，其中王齊麟稱他為「老大」，「國際賽我能有這樣的成績，是他帶起來，技術、應變都是一點點幫我磨出來的。」李洋透露，除了球場內的事件外，陳宏麟還為他們場外生活提供意見，他說：「我是2018年跟學長開始比較熟，他教我們很多做人處事道理，他講了幾句話讓我們就放鬆可以下去打，連買車買房都可以問他。」

陳宏麟在球手生涯未能完成的夢想，這晚他坐在場邊，見證自己一手訓練出來的師弟，完成他的志願，為中華台北贏得史上首而羽毛球奧運金牌。

了解昨晚賽果：中華台北的「麟洋配」李洋/王齊麟在東京奧運羽毛球男雙決賽，以直落兩局2：0擊敗中國的「雙塔組合」李俊慧/劉雨辰，贏得金牌。（中華台北「麟洋配」創歷史 羽毛球男雙挫中國組合封王）

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