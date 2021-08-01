東京奧運︱法國拳手最後4秒離奇原因被逆轉　軟硬兼施抗議仍徒勞

只差4秒，法國拳手阿利夫（ALIEV Mourad）就能穩奪一塊銅牌，但一個動作卻使他遭取消資格。他不明所以，用盡方法抗議，卻始終未能如願，只能帶着遺憾結束今屆奧運之旅。



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奧運男子91公斤級拳擊半準決賽，比賽打3回合兩勝制。法國拳手阿利夫（ALIEV Mourad）首回合分數領先英國代表費沙奇勒（CLARKE Frazer），次回合亦盡佔優勢，連番擊中對手。阿利夫看似勝券在握，比賽卻在最後4秒逆轉。

法國拳手阿利夫（藍方）原本佔盡優勢，卻因一個動作被DQ。（路透社）

皆因阿利夫的頭部撞向了對手，令費沙奇勒眼角流血，裁判立即終止比賽，更認為阿利夫故意做出此動作，所以取消他的參賽資格。

阿利夫被判落敗，無緣晉級，要知道拳擊比賽不設銅牌戰，殺入4強的話，已可穩奪一銅。獎牌本已袋了一半，卻突然「消失」，阿利夫當然不滿。

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他一度向空氣踢腳，又把牙套踢向裁判，更舉出不雅手勢表達憤怒。隨後他走向場邊，拍打直播鏡頭，大聲叫喊：「不！不！是我贏了！（No! No! I won!）」

他賽後解釋，自己只是想推開對方，而非存心犯規。他久久未能平靜下來，便於擂台邊靜坐抗議，拒絕離開，直至半小時後，才在工作人員再番解釋後自行離場。

阿利夫找直播鏡頭出氣：

#fra Mourad Aliev was disqualified for head butting. Aliev protesting the ruling in the ring punches a camera screaming "No, no. I win!" #Tokyo2020 #olympics #Boxing pic.twitter.com/EexQ2YvPoO — VICTOR BERMUDEZ (@vicbermudez) August 1, 2021

阿利夫被指犯規的動作：

@FFLose on tiens notre champion #Tokyo2020 !! #MouradAliev sa première interview après une garde à vue!! 😂😂😂 pic.twitter.com/NzAFGwi4rZ — Mickey dans le Flou (@FRZHCH) August 1, 2021

獲勝的費沙奇勒就指「勝利就是勝利」，也認為裁判的決定沒有問題。「我不能說他是否故意，但事情就這麼發生了。我覺得自己應該贏下比賽，不過以這樣的方式結束，並不是我所希望的。」

阿利夫一秒間由贏變輸，頓時失去獎牌，十分失落，坐在場邊半個鐘也不願離開。（Getty Images）

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