東京奧運．柔道｜中華台北男神楊勇緯一夜爆紅　真性情打動日本人

一場決賽只有一個金牌，贏家不一定只有一位。

日本柔道選手高藤直壽在首天男子60公斤為東道主奪得首金，成為國家英雄。敗陣的中華台北選手楊勇緯，卻一夜成為「網絡偶像」，全因頒獎台上一個動作。



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楊勇緯為中華台北奪得今屆第一面獎牌，在決賽與高藤鬥到「黃金時間」，才因累積3次犯規而憾負。

楊勇緯帶有台灣其中一個原住民族「排灣族」的血統。（路透社）

東道主日本首金誕生！高藤直壽柔道挫台灣楊勇緯封王

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雖然並非最珍貴的金色，但首戰奧運的楊勇緯，珍視次一級的銀牌，在頒獎台上真情流露。他掛上銀牌，左手拿牌向外界展示後注視自己的戰利品，把獎牌貼在面頰，閉上眼還「打冷顫」般，輕輕搖頭又顫抖，一副「哥哥不行了」的樣子。

楊勇緯由累積犯規而敗，為中華台北奪得東奧首面獎牌，賽後流淚。（美聯社）

一個舉動，打動了不少日本網民，Twitter上紛紛轉發其「貓震」片段。不少網民被楊勇緯「萌倒」，大讚他可愛，進而發掘其消息，才發現這名柔道戰將相當英俊。Twitter上不少帖文轉發他穿起道袍，笑容可掬的照片，現時搜尋欄輸入他的名字，建議搜尋字即彈出「イケメン」（靚仔）。

口罩蓋不住俊臉，往後舉動令日本網民瘋狂。（Getty Images）

楊勇緯現年23歲，曾在2018印尼雅加達亞運奪得一面銅牌，今回首次參戰奧運，即為中華台北奪得首面柔道獎牌。可是，他未能報今年4月亞洲及大洋洲錦標賽決賽之仇，但他賽後表明要捲土重來，「我要的是金牌」。

楊勇緯部分「勾魂」照（按圖放大）

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