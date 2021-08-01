東京奧運直擊｜首闖奧運劍道的強悍果敢　他是香港劍擊代表吳諾弘

「希望透過這屆奧運，令香港人認識我們、知道我們每一個人的故事和背景⋯⋯甚至只是最簡單，記得我們四個的名字。」

一個月前，吳諾弘如此說道，他的名字前方，總是緊跟着「童星」這稱號；今天，他以香港隊劍手身份踏上五環劍道，強悍、果敢，一刺一得分。

01體育記者 高詩琦﹑楊宇翹 東京直擊



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他和隊友的名字，確實被香港人記住了。

今屆男花團體賽，有應屆奧運男花個人賽金牌張家朗、世界排名前列的蔡俊彥和「大師兄」張小倫，21歲的吳諾弘的後備身份相當明確，今天港隊在8強首戰對強大的俄羅斯，他亦是先列後備。打到第6回，張家朗再上劍道前，裁判席突然一陣哄動，有人用英語叫道：「換上吳諾弘嗎？」平靜下來後，家朗上道、一口氣取下8分，香港仍落後25：30，緊接本應由小倫再出場，站上劍道的卻是吳諾弘。

香港仍落後25：30，緊接本應由小倫再出場，站上劍道的卻是吳諾弘。（高詩琦攝）

港隊男花憾負俄羅斯 跌入名次賽 吳諾弘表現亮眼

那料這21歲的小子首戰奧運，便在屬於自己的這一回取下7分。也許跟從小的培訓有關，吳諾弘站上劍道、光源集中在他身上，顯然毫無懼色，進取、得分、搥胸高呼，那是一種自然而來的魄力和表演欲，吸引着記者的鏡頭，對手也被這氣勢打亂。

港隊最終還是輸了這場硬仗，再沒機會爭獎牌，但吳諾弘的表現映進每個香港觀眾眼球，迅即成為最新一位變成社交網絡熱話的香港運動員，他確實值得，來到排名賽，他不慎拉傷大腿，多次蹲下、臉容痛苦，卻還是打完了每一場比賽。

那料這21歲的小子首戰奧運，便在自己一棒取下7分。（高詩琦攝）

他不慎拉傷大腿，多次蹲下、臉容痛苦，卻還是打完了每一場比賽。（高詩琦攝）

賽後，吳諾弘在混合採訪區痛得要坐在椅上，「第一次打奧運好興奮，昨晚整晚都緊張得睡不好，不停去想今天怎樣可以做好一點⋯⋯」猶幸來到賽場，他的心理足夠強大，表現如張小倫和蔡俊彥所言：超水準。吳諾弘在奧運前常與體院運動心理學家會面，從中學會如何用適當心態面對關鍵時刻，「我的心態是，不太集中去想分差，而是如何能拿到分」。

他的心理足夠強大，表現如張小倫和蔡俊彥所言：超水準。（高詩琦攝）

吳諾弘排名賽正選上陣。（高詩琦攝）

教練Gregory Koenig坦言港隊已盡力，為無緣團體賽獎牌感失望，也不諱言張小倫今日發揮在平日的水準之下，致使他決定換人。他坦言，一直知道吳諾弘「靠得住」，並指出當初決定讓這小將參加奧運，是因為在今年3月的多哈格蘭披治賽看到其強悍，「當時他擊敗了法國的勒比祖（Erwann Le Pechoux），打進了32強，當時我跟他說，恭喜你，你去奧運吧！」

Greg又指，吳諾弘是今日敗仗中的亮點，認為他不僅充份展現潛質、心理質素更是絕佳：「他正正做到了我叫他做的，第一次來奧運，只需好好享受，因為他每天努力訓練就是為了此時此刻，在這舞台根本不應去怕、或是過份控制自己情緒，好好展示自己的能力就行。直至最後對埃及，他都做得非常非常好，完全是我想要的那種表現。」

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奧運之前，吳諾弘曾說：「我覺得自己盡咗力就可以了，其他嘢，唔需要諗。」今天的他正正做到了，也令香港人記住了他的名字。不再是「童星」，而是「香港劍擊代表吳諾弘」。

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