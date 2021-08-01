東京奧運｜蘇炳添100米決賽未能摘牌　意大利選手成新百米飛人

蘇炳添創造歷史，成為首位躋身奧運男子100米決賽的中國人，可惜他未能更進一步。他在決賽跑出比準決賽慢的9.98秒，以第6名完成，無法增添獎牌。

意大利的積及斯（Marcell Jacobs）以9.8秒首先衝線，刷新歐洲紀錄，成為「後保特時代」首位贏得奧運男子100米的跑手。美國的費特基利（Fred Kerley）及加拿大的迪加斯（Andre De Grasse）就分別得亞軍及季軍。



蘇炳添在決賽排第6線道。（Getty Images）

積及斯（左）雖然在準決賽比蘇炳添慢一點，但這名意大利跑手在決賽力壓群雄摘金。（Getty Images）

在今（1日）晚於東京奧運體育館（又名國立競技場）舉行的奧運男子100米決賽。在準決賽以最快時間晉級的中國跑手蘇炳添以第6線出賽。英國跑手曉士（Zharnel Hughes）偷步，被取消資格。其餘7位選手第二次起跑，蘇炳添反應較慢，落後其他人，儘管拼命追趕，仍無法跟得上，最後造出9.98秒，以第6名衝線。雖然他未能跑回準決賽的水平，但已為中國跑手創造歷史。

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蘇炳添說：「對我來說，通過這麼多年來的努力，自己終於可以站在百米（決賽）的跑道上面，我覺得我完成了自己的夢想，也實現了中國田徑歷代的前輩對我們的祝福。」

「今天是一輩子最好的回憶。今天的成績應該說沒有讓大家失望，希望在幾天後的接力比賽中繼續帶來中國速度。」

蘇炳添表示，他在準決賽創亞洲紀錄已經出盡全力，而且在體能上影響了決賽發揮，「肯定是的，因為時間太短，但是對我來說，在這麼短的時間還能夠突破10秒，其實我覺得已經非常開心了。因為我自己的目標也就這樣了，所有的東西還是要有個過程，我不可能說剛才跑了9.83秒，決賽我就要奔着這個獎牌去。」

【按圖看東京奧運百米飛人決賽各選手時間（按圖放大）】

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在準決賽比蘇炳添慢0.01秒衝線的意大利跑手積及斯，在決賽的起步相當好，與費特基利叮噹馬頭，並且愈帶愈開，以9.8秒首先衝線，贏得男子100米冠軍。美國的費特基利追不上積及斯，以9.84秒得亞軍。加拿大的迪加斯是上屆季軍，他在決賽起步算慢，但他的後勁相當厲害，後半段追回劣勢，再次贏得銅牌。

【重溫！蘇炳添在東京奧運準決賽跑出9.83秒佳績】

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決賽之前，31歲的蘇炳添傍晚參加準決賽第3組，排第4線道起跑，他的起步很快，領先其他跑手。美國的碧克（Ronnie Baker）及意大利的積及斯爆發後勁，全力追趕蘇炳添。3人壓線，蘇炳添與碧克並列9.83秒首先衝線，之後再看更精細的時間，蘇炳添為9.827秒，而碧克為9.828秒，蘇炳添以小組首名晉級。

中國飛人蘇炳添廣東製造 由灣仔運動場跑到奧運決賽

綜觀3組準決賽，蘇炳添跑出的也是最快的時間，成為史上首位躋身奧運男子100米決賽的中國跑手。蘇炳添在準決賽亦打破了日本跑手山縣亮太在兩個月前造出9.95秒的亞洲紀錄。中國田徑跨欄退役名將劉翔在微博分享蘇炳添準決賽的片段，並留言「封神」！

蘇炳添在準決賽最快衝線後，十分激動。（路透社）

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